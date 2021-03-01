إذاعة ألمانية تعتذر من جمهور BTS بعد أن شبّه المقدّم الفرقة بفيروس كورونا!!

أصدرت محطة راديو ألمانية بياناً تعتذر فيه بعد ان قام مقدّم برنامج بالاستهزاء بفرقة BTS، حيث قارنها بفيروس كورونا على الهواء مباشرة.

وفي حلقة عرضت على الهواء مباشر على الراديو شُغلت أغنية Fix You يوم الأربعاء، حيث كشف مقدّم البرنامج ماتوشيك أن هذه الأغنية كانت عبارة عن تجديف.

وشبّه أغنية نجوم الفرقة بفيروس سيء يأمل أن يكون هناك لقاح له، وتابع بقوله: "ليس لدي أي شيء ضد كوريا الجنوبية ولا يمكنكم اتهامي بالارهاب ضد الأجانب فقط لأن هذه الفرقة من كوريا الجنوبية، فأنا لدي سيارة من كوريا الجنوبية".

وأصدرت المحطة الإذاعية بيان للتوضيح والاعتذار حيث قالت فيه: "إن ماتوشيك كان يعرض رأيه بطريقة ساخرة ومبالغ فيها وإثارة مبالغ فيها أيضاً ولقد ذهبت مشاعره بعيداً وأضرّ هذا الشيء بمشاعر معجبي BTS ولكنه لم يقصد ذلك بأي حال من الأحوال ولقد أراد فقط التعبير عن استيائه من نسخة الأغنية المذكورة أعلاه".

وإلى جانب غضب BTS ARMY تم استنكار تعليقات ماتوشيك من قبل العديد من أقران صناعة الموسيقى على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتبت هالسي ملاحظة: "أشعر بالفزع لقراءة التعليقات التي أدلى بها ماتياس ماتوشيك".

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