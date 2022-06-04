إصابة بطلة مسلسل "سنوات الضياع" بالسرطان.. شاهد كيف أصبح شكلها

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "بيلور كالكافان" نجمة مسلسل سنوات الضياع في خبر محزن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اصابتها بمرض سرطان الرئة منذ عدة أشهر وهو الخبر الذي سبب الحزن الشديد والصدمة لجمهورها الواسع

وأكّدت نجمة مسلسل "سنوات الضياع" بانها تتلقّى العلاج منذ فترة وذلك بعد ان تم تشخيصها بمرض سرطان الرئة، حيث نشرت صور لها وهي في المستشفى

وشاركت بيلور صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهي في المستشفى برفقة صديقها حيث فقدت شعرها بالكامل بسبب خضوعها للعاج الكيماوي كما فقدت الكثير من وزنها وبدت بشكل مختلف تمامًا، حيث بدت اثار المرض واضحة عليها جدًا

وشكلت بيلور صدمة كبيرة لدى الجمهور عند مشاهدة شكلها الذي تغيّر بعد فقدان شعرها ووزنها وعلامات الشحوب على وجهها، وطلبت من كل محبيها ومن حولها عدم الاتصال بها حيث أشارت بانها تشعر بالتعب ولا يمكنها الرد لكنها اكدت انها ستحاول الرد على الرسائل النصية

واشتُهرت بيلور في مسلسل "سنوات الضياع" حيث أدّت دور والدة "لميس" والذي أدّت شخصيتها توبا بويوكستون، وكانت قد لفتت انظار الجمهور في العمل بسبب جمالها اللافت

ويعتبر مسلسل سنوات الضياع من ابرز الاعمال التي كانت سببًا في دخول الدراما التركية إلى الوطن العربي وتعلق الجمهور العربي بها وهو من اوائل الاعمال التي تمت دبلجتها إلى اللهجة السورية، وبعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في الوطن العربي توالت دبلجة الاعمال التركية