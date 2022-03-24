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إصدار الفيديو الدعائي الاول لفيلم نجل أميتاب باتشان.. ويعلّق "يستحق المشاهدة"

منشور 24 آذار / مارس 2022 - 08:39
أميتاب باتشان ونجله
أميتاب باتشان ونجله

طرحت الشركة المنتجة للفيلم الهندي "Dasvi" الإعلان الدعائي الخاص بالفيلم رسمياً يوم أمس الأربعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداوله المتابعون من جميع انحاء العالم.

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والفيلم الجديد من بطولة أبهيشيك باتشان وهو نجل النجم البوليوودي العالمي أميتاب باتشان بالإضافة إلى النجم نمرات كاور يبرزون الذي ظهر في المقطع مع أبهيشيك.

وسيصدر الفيلم البوليوودي الذي طال انتظاره من قبل الجمهور على المنصات الالكترونية "نيتفليكس" و "جيو سينما" وذلك خلال السابع من شهر ابريل المقبل 2022

 

وتدور قصة الفيلم حول شخصية رئيس الوزراء جانجارام تشودري والذي يسجن بتهمة الاحتيال حيث يجسد دوره  النجم أبهيشيك باتشان، كما يقوم بدور المفتش جيوتي ديسوال هو يامي جوتام.

وخلال وقت سابق انتقل النجم البوليوودي "أبهيشيك باتشان" إلى صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونشر ملاحظة قال فيها: "هذه المرة لا أريد أن اعتذر عن الفيلم، فلقد عملنا بجهد كبير وأعتقد أننا صنعنا فيلم جيد يستحق المشاهدة للعائلة والأصدقاء".

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ويترقب جمهور الفنان ابهيشيك هذا الفيلم بحماس كبير

 

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