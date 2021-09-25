إصدار الفيلم الوثائقي الكامل لبريتني سبيرز على نيتفليكس.. وهذا موعد العرض الأول!

أصدرت نيتفليكس المقطع الدعائي الأول لفيلم الوثائقي الخاص بالنجمة "بريتني سبيرز" وذلك قبل أسبوع واحد من جلسة الوصاية التالية التي تواجهها النجمة.

وسيُطلق الفيلم الذي أصدر باسم “Britney vs. Spears” في 28 سبتمبر من هذا الشهر حيث سيكون موعد جلسة المحاكمة في اليوم التالي 29 سيبتمبر.

وسيكون الفيلم الوثائقي حول معركة وصاية بين بريتني ووالدها والذي اتهمته بارتكاب إساءة في المعاملة خلال الوصاية حيث طلبت من القاضي توجيه اتهامات ضده.

وفي بداية المقطع الدعائي يظهر صوت نجمة البوب من خلال تسجيل صوتي من شهادتها في المحكمة في 23 يونيو وهي تخاطب المحكمة وتقول: "أنا فقط اريد حياتي مرة أخرى".

وتابعت بريتني كلامها في مقطع الفيديو وهي تقول: "أنا لا أدين لهؤلاء الناس بأي شيء لقد عملت طوال حياتي لنفسي"، ويطرح الصوت في الفيديو بعض الاسئلة منها "ما الذي كان يحدث داخل الوصاية؟".

وستكون المحكمة الفعلية في اليوم التالي لإصدار الفيلم الوثائقي حيث سنرى ما الذي ستحدده المحكمة خلال جلسة الاستماع.

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