طريقة الحصول على فيلتر "Friends" على انستغرام!

يحقق فيلتر شخصيات 'who Disney' نجاحاً كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، والذي يحتوي الكثير من فيلترات من شخصيات التلفزيون والأفلام، وشخصيات ديزني الشهيرة.

ومن ضمن هذه المجموعات فيلتر مسلسل 'Friends' وهو الأفضل حتى الآن فإذا كنت ترغب في معرفة ماهي شخصية المسلسل الأقرب إلى شخصيتك من بين "راتشيل غرين، فيبي بوفيه، تشاندلر بينغ، مونيكا جيلر، روس جيلر أو جوي تريباني، إليك كيفية الحصول على فلتر Friends على انستغرام:

1- حدد موقع قصة لصديق يظهر بأنه يستخدم فيلتر "Friends".

2- حدد عنوان "Which Friends" في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

3- انظر القائمة مع خياراتها: "Try It," "Save Effect," "Send To," "More".

4- انقر فوق Save Effect فسيؤدي هذا إلى حفظ الفلتر إلى كاميرا قصص انستغرام.

5- الآن يمكنك استخدام الفيلتر كلما اخترت.

ويكون ذلك أسهل إذا كنت تعرف أنك شاهدت بالفعل أحد أصدقائك المفضلين يستخدم هذا الفيلتر فقط اطلب منهم إرسالها إليك في DM.

