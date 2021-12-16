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إليك قائمة ألبومات الكيبوب الأكثر مبيعًا لعام 2021.. وBTS المركز الأول!

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 01:38
كيبوب
كيبوب

أصدرت فرق الكيبوب ونجومها مئات الألبومات في عام 2021، ابتداءً من فرقة BTS و TWICE وانتهاءً بالفرق الحديثة مثل فرقتي ENHYPEN و aespa.

اقرأ ايضاًمجلة تايم: قائمة أفضل 10 ألبومات وأغاني كيبوب لعام 2021مجلة تايم: قائمة أفضل 10 ألبومات وأغاني كيبوب لعام 2021

وقد حطم العديد من الفنانين سجلاتهم السابقة في مبيعات الألبومات هذا العام أيضًا، بل إن بعضهم حقق أرقامًا قياسية جديدة بشكل عام!
 

وهنا نعرض قائمة ألبومات االكيبوب الأكثر مبيعًا التي أصدرت في عام 2021:


20. Formula of Love: O+T=<3 لفرقة  TWICE

تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر

إجمالي المبيعات: 632,506


كيبوب
 

19. Thrill-ing لفرقة THE BOYZ

تاريخ الإصدار: 9 أغسطس

إجمالي المبيعات: 638,555


 

18. Christmas EveL لفرقة Stray Kids

تاريخ الإصدار: 29 نوفمبر

إجمالي المبيعات: 654.658


17. Universe من قبل NCT

تاريخ الإصدار: 14 ديسمبر

إجمالي المبيعات: 720.235


 

16. ZERO: FEVER Part.3 لفرقة ATEEZ

تاريخ الإصدار: 13 سبتمبر

إجمالي المبيعات: 732923

15. The Chaos Chapter: Fight or Escape لفرقة TXT

تاريخ الإصدار: 17 أغسطس

إجمالي المبيعات: 744.956


14. LALISA للنجمة الكورية ليزا

تاريخ الإصدار: 10 سبتمبر

إجمالي المبيعات: 762.923


13. Border: Carnival لفرقة ENHYPEN

تاريخ الإصدار: 26 أبريل

إجمالي المبيعات: 772.311


12. The Chaos Chapter: Freeze لفرقة TXT

تاريخ الإصدار: 31 مايو

إجمالي المبيعات: 859,153


 

11. Bambi للمغني الكوري بيون بايك هيون

تاريخ الإصدار: 30 مارس

إجمالي المبيعات: 1,005,467


10. Favorite لفرقة NCT 127

تاريخ الإصدار: 25 أكتوبر

إجمالي المبيعات: 1,151,395


 

9. Dimension: Dilemma لفرقة ENHYPEN

تاريخ الإصدار: 12 أكتوبر

إجمالي المبيعات:  1,181,961


 

8. Hello Future لفرقة NCT DREAM

تاريخ الإصدار: 10 مايو

إجمالي المبيعات: 1,283,801


7. NOEASY لفرقة  Stray Kids

تاريخ الإصدار: 23 أغسطس

إجمالي المبيعات: 1,285,788


6. Don’t Fight The Feeling لفرقة EXO

تاريخ الإصدار: 7 يونيو

إجمالي المبيعات: 1,334,682


5. Your Choice لفرقة SEVENTEEN

تاريخ الإصدار: 18 يونيو

إجمالي المبيعات: 1,465,781


4. Attacca لفرقة SEVENTEEN

تاريخ الإصدار: 22 أكتوبر

إجمالي المبيعات: 2,059,091


3. Hot Sauce لفرقة NCT DREAM

تاريخ الإصدار: 10 مايو

إجمالي المبيعات: 2,088,655


2. Sticker  لفرقة NCT 127

تاريخ الإصدار: 17 سبتمبر

اقرأ ايضاًمجلة تايم: قائمة أفضل 10 ألبومات وأغاني كيبوب لعام 2021تعرف على قائمة أكثر نجوم كيبوب بحثًا في "غوغل".. وفرقة BTS تكتسح المراكز الأولى

إجمالي المبيعات: 2,431,995


1. Butter من BTS

تاريخ الإصدار: 9 يوليو

إجمالي المبيعات: 2,955,990

كلمات دالة:كيبوبنجومفن

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