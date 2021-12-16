إليك قائمة ألبومات الكيبوب الأكثر مبيعًا لعام 2021.. وBTS المركز الأول!

أصدرت فرق الكيبوب ونجومها مئات الألبومات في عام 2021، ابتداءً من فرقة BTS و TWICE وانتهاءً بالفرق الحديثة مثل فرقتي ENHYPEN و aespa.
وقد حطم العديد من الفنانين سجلاتهم السابقة في مبيعات الألبومات هذا العام أيضًا، بل إن بعضهم حقق أرقامًا قياسية جديدة بشكل عام!
وهنا نعرض قائمة ألبومات االكيبوب الأكثر مبيعًا التي أصدرت في عام 2021:
20. Formula of Love: O+T=<3 لفرقة TWICE
تاريخ الإصدار: 12 نوفمبر
إجمالي المبيعات: 632,506
19. Thrill-ing لفرقة THE BOYZ
تاريخ الإصدار: 9 أغسطس
إجمالي المبيعات: 638,555
18. Christmas EveL لفرقة Stray Kids
تاريخ الإصدار: 29 نوفمبر
إجمالي المبيعات: 654.658
17. Universe من قبل NCT
تاريخ الإصدار: 14 ديسمبر
إجمالي المبيعات: 720.235
16. ZERO: FEVER Part.3 لفرقة ATEEZ
تاريخ الإصدار: 13 سبتمبر
إجمالي المبيعات: 732923
15. The Chaos Chapter: Fight or Escape لفرقة TXT
تاريخ الإصدار: 17 أغسطس
إجمالي المبيعات: 744.956
14. LALISA للنجمة الكورية ليزا
تاريخ الإصدار: 10 سبتمبر
إجمالي المبيعات: 762.923
13. Border: Carnival لفرقة ENHYPEN
تاريخ الإصدار: 26 أبريل
إجمالي المبيعات: 772.311
12. The Chaos Chapter: Freeze لفرقة TXT
تاريخ الإصدار: 31 مايو
إجمالي المبيعات: 859,153
11. Bambi للمغني الكوري بيون بايك هيون
تاريخ الإصدار: 30 مارس
إجمالي المبيعات: 1,005,467
10. Favorite لفرقة NCT 127
تاريخ الإصدار: 25 أكتوبر
إجمالي المبيعات: 1,151,395
9. Dimension: Dilemma لفرقة ENHYPEN
تاريخ الإصدار: 12 أكتوبر
إجمالي المبيعات: 1,181,961
8. Hello Future لفرقة NCT DREAM
تاريخ الإصدار: 10 مايو
إجمالي المبيعات: 1,283,801
7. NOEASY لفرقة Stray Kids
تاريخ الإصدار: 23 أغسطس
إجمالي المبيعات: 1,285,788
6. Don’t Fight The Feeling لفرقة EXO
تاريخ الإصدار: 7 يونيو
إجمالي المبيعات: 1,334,682
5. Your Choice لفرقة SEVENTEEN
تاريخ الإصدار: 18 يونيو
إجمالي المبيعات: 1,465,781
4. Attacca لفرقة SEVENTEEN
تاريخ الإصدار: 22 أكتوبر
إجمالي المبيعات: 2,059,091
3. Hot Sauce لفرقة NCT DREAM
تاريخ الإصدار: 10 مايو
إجمالي المبيعات: 2,088,655
2. Sticker لفرقة NCT 127
تاريخ الإصدار: 17 سبتمبر
إجمالي المبيعات: 2,431,995
1. Butter من BTS
تاريخ الإصدار: 9 يوليو
إجمالي المبيعات: 2,955,990