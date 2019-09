إيدي مورفي برفقة خطيبته التي تصغره بـ 18 عاماً خلال العرض الأول لفيلمه الجديد

استعدّ النجم "إيدي ميرفي" للعودة إلى الساحة بعد غياب لمدة ثلاث سنوات، وذلك من خلال فيلمه الجديد Dolemite is My Name.

وحضر إيدي العرض الأول للفيلم أمس السبت في لوس أنجلوس برفقة خطيبته "بيغ بوتشر" البالغة من العمر 40 عاماً، حيث كان متألقاً ببدلته باللون الأزرق الليلي التي نسّقها مع حذاء من مجموعة غوتشي والبالغ سعره 730 دولاراً، ونظارات شمسية سوداء.

أما خطيبته فقد اختارت الظهور بفستان أسود ضيّق ومفتوح من جهة الصدر، جاء متناسقاً مع شعرها الأشقر المنسدل، ونسّقت معه حذاء من نفس اللون.

ويأتي ظهور مورفي عقب اعترافه مؤخراً بأنه يجد أن بعض أعماله القديمة تستحق الزوال، حيث تم قيادة الكثير من أعماله على شكل قوالب نمطية تتحدث عن العرق والجنس، فهو يعترف بقوله: "يا إلهي لقد كنت جاهلاً".

ويشار إلى أن فيلم Dolemite is My Name الجديد يدور حول شخصية رودي راي مور، الذي تغلب على آثار الاستغلال العرقي والجنسي خلال أوائل سبعينيات القرن الماضي.

