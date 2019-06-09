إيرادات وتقييمات صادمة لفيلم Dark Phoenix!

خيَّب فيلم X-Men: Dark Phoenix الآمال بافتتاحية صادمة في شباك التذاكر الأمريكي بإيرادات لم تتجاوز الـ40 مليون دولار كما كان متوقع.

جنى الفيلم 14 مليون دولار فقط يوم الجمعة، ما يجعله واحد من أقل افتتاحيات سلاسل الأفلام، فقد كان من المتوقع أن يجني الفيلم، الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار أمريكي، ما بين 50 إلى 60 مليون دولار.

وشهد الفيلم، الذي يعد الجزء السابع والأخير من سلسلة X-Men، منافسة شديدة مع فيلم The Secret Life of Pets 2 الذي بلغت إيراداته خلال ثلاثة أيام 46.1 مليون دولار.

وإلى جانب الإيرادات الصادمة، حظي الفيلم على تقييمات سلبية وصلت لـ6.2 عبر موقع IMDB الشهير.

تقع أحداث الفيلم في عام 1992، أي قبل عشرة أعوام من أحداث فيلم (X-Men: Apocalypse)، وبعد انضمام "جين جراي" إلى الفريق، تعمل على تطويرقدراتها الخارقة، لدرجة أن هذه القدرات تفسدها وتحولها إلى (فينيكس المُظلمة)؛ فيصبح فريق المتحولين إكس أمام خيار صعب في أن يحسموا قرارهم بأن حياة أحد أفرادهم ليست أكثر قيمة من حياة البشر أجمعين.

يشارك في بطولة الفيلم نجوم عالميين أمثال "صوفي تيرنر" و"جينيفر لورانس"، و"نيكولاس هولت"، و"جيسيكا شاستاين"، وغيرهم الكثير.