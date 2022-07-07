إيلون ماسك في مواجهة فضيحة جنسية جديدة.. أقام علاقة مع موظفة وأنجب منها

بالرغم من ان الملياردير العالمي "إيلون ماسك" يلاقي نجاحًا كبيرًا في حياته المهنية والتي جعلته من اكثر المشهورين الذين يتصدّر اسمائهم في الانترنت، إلا ان حياته الشخصية تحوي الكثير من الفضائح والمشاكل والتي لا حصر لها وعادة ما يثير الجدل حوله باستمرار

إيلون ماسك متهّم بإقامة علاقة مع موّظفة

كشف موقع بزنس انسيادر الشهير عن خبر صادم يتعلق بإقامة الملياردير العالمي "إيلون ماسك" علاقة جنسية مع موّظفة تعمل لديه وهي في منصب مديرة قسم هام

ونتج عن هذه العلاقة العابرة بحسب الموقع حمل هذه الموظفة التي تشغل منصب هام، بتوأم خلال العام الماضي وانجابهما، ولكن لم تكشف تفاصيل أخرى حول اعتراف أيلون ماسك بأطفاله التوأم أو تواصله مع الام والأبناء حتى ان ماسك لم يتحدث عن هذا الأمر او اولاده

نجل إيلون ماسك يتحوّل لامرأة

في وقت سابق تناولت العديد من المواقع الأخبارية انباء عن تقدّم نجل ايلون ماسك والذي يدّعى "إكسافير" إلى طلب رسمي لتغيير اسمه في المحكمة الى "فيفيان" وتغيير جنسه الى أنثى حيث تمت الموافقة رسمياً على طلبه.

ولم يصرّح ايلون ماسك بأي تفاصيل أو رأيه حول تغيير ابنه لجنسه من ذكر الى أنثى فيما قال ابن ماسك إن علاقته مع والده غير جيدة وانه لا يرغب التواصل معه

إيلون ماسك وعلاقته بقضية جوني ديب وآمبر هيرد

ورد اسم الملياردير الشهير ماسك في المحاكمة الشهيرة التي شغلت الرأي العام قبل مدة وبثت على الهواء واستمرت لما يقارب شهر وهي القضية التي رفعها حوني ديب ضد زوجته السابقة بتهمة التشهير بعد ان اتهمته بتعنيفها جسديًا ونفسيًا مما تسبب له بالعديد من الخسائر المادية والنفسية

وكان صديق مقرب من هيرد قد كشف خلال المحاكمة ان الأخيرة قامت بخيانة ديب خلال زواجهما حيث اقامت هيرد علاقة ثلاثية مع عارضة الأزياء الشهيرة كارا ديلفين والتي كشفت انها مثلية الجنس ورجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك

كما جرى تداول صورة تجمع هيرد وماسك ظهر فيها الأخير وعلى وجهه العديد من الكدمات حيث ان هيرد وبسبب هذه المحاكمة تم توجيه تهم التعنيف والغضب الشديد لها