إيلين ديجينريس وميغان ماركل تخططان لمفاجأة من العيار الثقيل!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد أن دوقة ساسكس "ميغان ماركل" جاهزة لرواية حكايتها منذ افتحامها العائلة المالكة البريطانية حتى تجريدها من لقبها هي وزوجها الأمير هاري في مقابلة حصرية مع مقدمة البرامج الأمريكية "إيلين دي جينيريس".

وأشارت مقدمة البرامج الكوميدية أنها متحمسة لإجراء هذه المقابلة التي ينتظرها الجميع بقارغ الصبر، وأكَّدت الأنباء حينما اقترب منها الصحفيون وعدسات الباباراتزي الذين سألوها إذا ما تنوي إجراء المقابلة، وأجابتهم: "بالتأكيد، إني متحمسة".

وليس أكيدًا إذا ما كانت "دي جينيريس" عازمة على إجراء المقابلة، فقد أجابت على سؤال الصحفيين أثناء حديثها على الهاتف.

من جهة أخرى، أكَّد مصدر لموقع "ديلي ميل" البريطاني أن السيدتين تتناقشان وتخططان لإجراء مقابلة منذ فترة، كما أشير أن مقدمة البرامج الشهيرة "أوبرا وينفري" تطمح لإجراء المقابلة بنفسها.

ومن الجدير ذكره أن "دي جينيريس" هي من حثَّت "ميغان" على تبني كلبها "بغرات"، ما يعني أن علاقة صداقة تجمعهما.