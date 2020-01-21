إيما كورين تعيد إحياء شخصية الأميرة ديانا.. شاهد الشبه الكبير بينهما!

أعادت نتيفلكس إحياء حياة الأميرة ديانا وعملها مع الجمعية الخيرية Barnados من خلال مسلسل The Crown في جزئه الرابع.

وقامت النجمة إيما بتجسيد شخصية الأميرة ديانا في ذلك الوقت حيث التقطت مشاهد لها في فندق Savoy الشهير في لندن الأسبوع الماضي.

وتم تصوير مشهد الأميرة ديانا في حفل جوائز Barnado's Champion Children بينما كانت إيما في إطلالة طبق الأصل عن الأميرة الراحلة في ذلك الوقت.

وارتدت إيما شعراً أشقر مستعار ومنتفخ يشبه إلى حد كبير تسريحة ديانا كما ارتدت فستان بقصة الأوف شولدر من جهة واحدة ومطبوع بالأزهار الملوّنة وهو مشابه لفستان الأميرة ديانا الذي ارتدته من مجموعة كاثرين ووكر.

واستحوذت إيما تماماً على ابتسامة الأميرة ديانا المميزة ولغتها الجسدية عند اقتراب الكاميرات منها وهي تلوّح بيدها لأشخاص آخرين لعبوا دور المصوّرين.

ويعدّ هذا الظهور النادر لإيما فلم يتم مشاهدتها سوى بضعة مرات منذ أن بدأ تصوير المسلسل في موسمه الرابع الخريف الماضي، فتم التقاط صور لها في أستراليا عندما أعادت إحياء رحلة الأميرة ديانا وزوجها تشارلز إلى هناك عام 1983.

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