إيما واتسون مصابة بقدمها.. وشائعات الخطوبة تحوم حولها!

أثارت النجمة "إيما واتسون" الشائعات حول كونها في علاقة رسمية جديّة مع حبيبها "ليو روبنتون" وذلك خلال مشاهدتهما معًا عند عودتهما من رحلة المكسيك.

ورُصدت "إيما" وهي تحتضن حبيبها أمام عامة الناس وماقبل عيد الحب، حيث كانت ترتدي تيشيرت أبيض بقيمة 19.99 جنيه أسترليني يحمل الشعار الفرنسي ‘Femme Liberte.

وبدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا كأنها تعاني من إصابة في قدمها حيث ارتدت في قدمها اليمنى الشبشب وارتدت في اليسرى الجورب، وتحتاج للمساعدة لركوب الدراجة.

ولكن الملفت للنظر لدى إطلالة "إيما" هو ارتدائها خاتم من الألماس على إصبع يدها اليسى والمخصصة للزفاف حيث يبدو وكأن حبيبها قد عرض عليها الزواج وتمت خطوبتها.

وتشتهر "إيما واتسون" بصمتها شديد حول حياتها الخاصة ولكن يبدو وانها تواعد حبيبها منذ 18 شهرًا حيث تم رصدهما معًا في كثير من الأماكن.

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