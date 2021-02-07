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إيما واتسون مصابة بقدمها.. وشائعات الخطوبة تحوم حولها!

منشور 07 شباط / فبراير 2021 - 08:46
إيما واتسون
إيما واتسون

أثارت النجمة "إيما واتسون" الشائعات حول كونها في علاقة رسمية جديّة مع حبيبها "ليو روبنتون" وذلك خلال مشاهدتهما معًا عند عودتهما من رحلة المكسيك.

ورُصدت "إيما" وهي تحتضن حبيبها أمام عامة الناس وماقبل عيد الحب، حيث كانت ترتدي تيشيرت أبيض بقيمة 19.99 جنيه أسترليني يحمل الشعار الفرنسي ‘Femme Liberte.

Emma Watson (right) is now so happily coupled-up with Leo Robinton (left) that a ring on her finger has sparked speculation she might have become engaged after their trip to Mexico

وبدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا كأنها تعاني من إصابة في قدمها حيث ارتدت في قدمها اليمنى الشبشب وارتدت في اليسرى الجورب، وتحتاج للمساعدة لركوب الدراجة.

The 30-year-old actress wore a £19.99 T-shirt bearing the French slogan ‘Femme Liberte’

ولكن الملفت للنظر لدى إطلالة "إيما" هو ارتدائها خاتم من الألماس على إصبع يدها اليسى والمخصصة للزفاف حيث يبدو وكأن حبيبها قد عرض عليها الزواج وتمت خطوبتها.

Emma was spotted embracing boyfriend Leo Robinton as they returned from a pre-Valentine’s Day trip to Mexico

وتشتهر "إيما واتسون" بصمتها شديد حول حياتها الخاصة ولكن يبدو وانها تواعد حبيبها منذ 18 شهرًا حيث تم رصدهما معًا في كثير من الأماكن.

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