إيميليا كلارك تعترف بأنها كادت أن تفقد القدرة على الكلام.. إليك التفاصيل

أثارت النجمة العالمية "إيميليا كلارك" ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين جمهورها عندما كشفت بأنها كادت أن تفقد قدرتها على الكلام والنطق بسبب تعرضها لوعكة صحية قبل مدة

وأكدت النجمة الهوليوودية "إيميليا كلارك" وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام" قالت فيها بأنها أصيبت خلال الفترة السابقة بمشكلة في الدماغ.

وكشفت إيميليا بأن هناك مشكلة في الدماغ وهي تمدد الأوعية الدموية فيه جعلتها تواجه مشاكل في أماكن أخرى في جسدها، حيث اعترفت بأنها كادت أن تفقد قدرتها على الكلام والنطق.

ويبدو واضحاً بأن النجمة الهوليوودية تعافت من مرضها بشكل طبيعي حيث أن صحتها جيّدة ولا تعاني في الوقت الحالي من اي مشكلة صحية.

نبذة عن حياة النجمة إيميليا كلارك

يشار بأن النجمة العالمية اشتهرت من خلال المسلسل الشهير "صراع العروش" والتي أدّت فيه شخصية الأميرة بكل نجاح، وحققت الفنانة العالمية شهرة كبيرة بدورها في مسلسل صراع العروض، كما اشتهرت إيميليا بالعديد من الأفلام الناجحة من بينها الفيلم الرومانسية Me before you

