مشاهير فارقوا الحياة على المسرح وامام الجمهور

تعرّض العديد من الجمهور في السنوات السابقة أو الحالية لصدمات كبيرة عندما لقى عدد من مشاهير هوليوود حتفهم امامهم على خشبة المسرح أو على شاشة التلفاز.

وبالرغم من أنه ما اجمل أن تموت وأن تفعل ما تحب ولكن وفاة هؤلاء مشاهير هوليوود أدّت الى صدمة كبيرة لدى الكثير من الجماهير وريما كانت صدمتهم للأبد.

وإليك قائمة بمشاهير هوليوود الذين لقوا حتفهم على المسرح أما الجمهور:

1- ريتشارد فيرسال

هو أحد مشاهير هوليوود الذين لقوا حتفهم اما الجمهور حيث كان ريتشارد مغني اوبرا ويؤدي إحدى أغنياته والتي وصل فيها الى مقطع "من المؤسف أنك لا تستطيع العيش طويلاً".

وسقط ريتشارد على أرض المسرح وتوفي عن عمر يناهز 65 عاماً وأكّدت مصادر طبية بأنه توفي جرّاء نوبة قلبية.

2- نيك مينزا

كان النجم الهوليودي نيك مينزا عضو في فرقة "Megadeth وفي عام 2016 حيث كان عازف ميتال مشهور انهار أمام الجمهور ليتم نقله للمستشفى واعلان وفاته عن عمر يناهز 51 عاماً بسبب نوبة قلبية.

3- سيب هاشيان

هو أحد مشاهير هوليوود وهو عازف درامز ولديه ألبومين من أكثر الألبومات مبيعاً في فترة السبعينيات، ولكن خلال أدائه على المسرح في أحد حفلاته الغنائية توفي على المسرح خلف آلاته وكان عمره 67 عاماً.

4- ديك شون

كان النجم الهوليوودي ديك شون يقدّم أمسية كوميدية لجمهور كبير وخلال العرض استلقى ديك أمام الجمهور كجزء من العرض وظل ثابتاً تماماً وكان الجمهور يعتقد بان كل هذا جزء من العرض وأنه يتظاهر بانه ميت.

ولكن بعد دقائق اندفع الطبيب نحو المسرح بسرعة كبيرة وحاول انعاشه وتم نقله للمستشفى ولكن تم الاعلان عن وفاته عن عمر يناهز 57 عاماً.

5- تومي كوبر

ظهر النجم الويلزي تومي كوبر على خشبة المسرح لتقديم مسرحية هزلية وخلال المسرحية سقط تومي بقوة كبيرة على المسرح وضحك الجمهور في المنزل ولكن الكارثة أن هذا لم يكن عرض كوميدي وانما كان تومي قد أصيب بنوبة قلبية مفاجئة أدّت الى وفاته.

6- بربارا ويلدينز

كانت المغنية الفرنسية بربارا تؤدي عرضاً غنائياص على خشبة المسرح ولكنّها تعرّضت بشكل غريب الى صعقة كهربائية أدّت الى انهاء حياتها وتوفيت على الفور.

7- إيرما بولي

توفيت النجمة الأندونيسية إيرما بشكل غريب على خشبة المسرح حيث كانت تقدّم عرض غنائي على خشبة المسرح وترقص مع الكوبرا وخلال أغنيتها الثانية لدغت الكوبرا فخذها ولكنها لم تأخذ بالامر وبعد حوالي نصف ساعة بدأت تتشنج وأعلن عن وفاتها.

حصاد العام.. مشاهير في هوليوود دخلوا القفص الفضي خلال 2019 (صور)