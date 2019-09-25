ابنة بيل غيتس برفقة حبيبها المصري وعائلتها في حفل "المعاطف البيضاء"!

يبدو أن علاقة "جينيفر غيتس"، ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس، وحبيبها المصري "نايل نصار" جديَّة وتسير بمنحى أكثر عمق ومحبة، وعزز ذلك القواسم المشتركة التي تجمعهما كمحبتهما للفروسية وارتيادهما جامعة ستانفورد.

في بداية علاقتهما عام 2016، أبقى الثنائي علاقتهما سريَّة بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في الأشهر الأخيرة، بدآ بإظهار عشقهما وحبهما لبعضهما البعض عبر مشاركة متابعيهم صور لرحلاتهم ولقطات لطيفة تجمعهم في فعاليات مختلفة.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت "جينيفر غيتس" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لطيفة تجمعها بـ"نصار" ووالدتها "ميليندا غيتس"، وجدها وجدتها، حيث التقطت بعد انتهاء حفل "المعطف الأبيض" الذي نظَّمته كلية الطب في مستشفى Mount Sinai.

وأرفقت "غيتس" (23 عامًا) الصورة بتعليق مُعربة عن امتنانها، جاء فيه: |لشرف كبير للغاية أن أتلقى معطفي الأبيض مُحاطة بأشخاص شجعوني وألهمني لمواصلة مسيرتي التعليمية والمهنية".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، توجَّه "نصار" عبر حسابه الشخصي للتعبير عن اعتزازه وفخره بالإنجاز الذي حققته حبيبته، وعاهدها على الوقوف إلى جانبها وتشجيعها.

من جهة أخرى، أمضى الثنائي عطلة في الكويت حيث نشأ "نصار"، كما زارا مصر في نفس العام ولم يخجلا من مشاركة صور رحلتهم عبر "إنستغرام"