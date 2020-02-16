ابنة بيل غيتس تنشر صور خطوبتها من حبيبها المصري.. شاهد ماذا ارتدت!

الشهر الماضي أعلنت ابنة الملياردير "بيل غيتس" نبأ خطوبتها من الفارس المصري "نائل ناصر" عبر نشر مجموعة صور تجمعهما على الثلوج الشهر الماضي، ولم يمضِ الكثير حتى شاركا محبيهما صورًا حميمية لحفل خطوبتهما.

أشعلت "جينيفر غيتس " و"نائل ناصر" مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بنشر بعض صور حفل خطوبتهما التقطت وقت مغيب الشمس، فيظهر الثنائي يرقصان رقصتهما على أنغام الموسيقي بينما "نايل" يُقبِّل جبهة حبيبته بعطف والسماء خلفها اتخذت اللون الأحمر لتمنح الاجواء مزيدًا من الرومانسية.

من جهة أخرى، نشر "نائل" صور له برفقة حبيبته ذات الشعر الأحمر يدًا بيد يسيران وسط المساحات الخضراء والابتسامة ترتسم على شفتيهما، وكتب: "دائمًا ما تزرع الابتسامة على وجهي".

وتظهر "جينيفر" مُرتدية فستانًا بسيطًا أبيض جاءت تنورته على شكل كسرات وأسدلت خصلات شعرها المموج وراء كتفها، بينما ارتدى "نائل" قميص أبيسض وبنطال باللون البيج.

ويذكر أن في بداية علاقة الثنائي عام 2016، أبقياها سريَّة بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في الأشهر الأخيرة، بدآ بإظهار عشقهما وحبهما لبعضهما البعض عبر مشاركة متابعيهم صور لرحلاتهم ولقطات لطيفة تجمعهم في فعاليات مختلفة.

من جهة أخرى، أمضى الثنائي عطلة في الكويت حيث نشأ "نصار"، كما زارا مصر في نفس العام ولم يخجلا من مشاركة صور رحلتهم عبر "إنستغرام".