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ابنة جوليا روبرتس حديث الصحافة في مهرجان كان السينمائي.. هل تشبه والدها أم والدتها؟!

منشور 16 تمّوز / يوليو 2021 - 10:44
جوليا روبرتس
جوليا روبرتس

تحاول النجمة الأمريكية جوليا روبرتس إبعاد حياتها الشخصية والعائلية عن وسائل الإعلام، ونادرًا ما ترينا أطفالها أو تدفعهم لمرافقتها في المهرجانات والاحتفالات العامة والخاصة.

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ومؤخرًا، أطلَّت ابنة جوليا روبرتس، هازل مودر، في مهرجان كان السينمائي برفقة والدها "دانيال مودر" الذي أشرف على تصوير فيلم "Flag Day" بطولة شون بين وابنته.

جوليا روبرتس
جوليا روبرتس
 

اختارت هازل مودر ذات الـ16 عامًا إطلالة بسيطة للغاية، فارتدت فستانًا باللون الأصفر الباهت طويل جاءً أشبه ما يكون بقميص طويل فضفاض، وسرَّحت شعرها على شكل ذيل حصان، بينما اعتمدت مكياجًا طبيعيًا يناسب سنها الصغير. 

من جهة أخرى، تألَّق والدها دانيال مودر ببدلة أنيقة باللون النيفي، في حين لم تتواجد والدتها جوليا روبرتس.

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ورغم أنه الظهور الأول للفتاة ومشاركتها في حدث عالمي، إلَّا أنها بدت مرتاحة أمام الأضواء والكاميرات.

وبدا واضحًا أن الفتاة ورث ملامح والدها وليس جوليا روبرتس، فهي تمتلك ذات العيون الملونة، والشعر الذهبي البراق، وتقاسيم الوجه ذاتها.

جوليا روبرتس

كلمات دالة:جوليا روبرتسمهرجان كان السينمائينجوممشاهير هوليوودهوليوودفن

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