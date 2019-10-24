ابنة مادونا بإطلالة فاضحة في نيويورك.. جينز ممزق يكشف جسدها! (صور)

خرجت الإبنة الكبرى للنجمة العالمية مادونا "لورديس ليون" أمس الأربعاء بنزهة نهارية في شوارع نيويورك برفقة صديق لها.

وظهرت الفتاة التي احتفلت بعيد ميلادها الثالث والعشرين في 14 أكتوبر، بإطلالة كاجوال مثيرة فارتدت بلوزة صوف ناعمة رمادية اللون مع بنطال جينز ممزق.

وما لفت الأنظار إليها هو أن فتحات بنطال الجينز الممزق كانت من عند مؤخرتها مما أدّى إلى ظهور جزء منها للعلن، ونسّقت معهم حذاء رياضي أبيض وحقيبة يد سوداء، بالإضافة إلى أنها اعتمدت الشعر المنسدل وتزيّنت بأقراط هوب ذهبية.

ومثل العديد من أبناء المشاهير في هذه الأيام فإن لورديز مهتمة بالموضة حيث كان أول ظهور لها كموديل في أسبوع الموضة في نيويورك العام الماضي خلال عرض Gypsy Sport.

ويشار إلى أن لوردز هي ابنة مدرب اللياقة البدنية كارلوس ليون الذي كان تربطه علاقة بمادونا من 1995 إلى 1997 وهي أخت غير الشقيقة لابن مادونا روكو الذي يبلغ 19 عاماً.

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