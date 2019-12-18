ابنة مادونا بالبكيني الأصفر وتستمتع بوقتها مع رجل جديد

استمتعت ابنة النجمة مادونا "لورديس ليون" بوقتها على شاطىء ميامي يوم الأحد الماضي.

وكانت الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً تجلس بجانب رجل مجهول الهوية وهي ترتدي بكيني رفيع باللون الأصفر النيون بينما كانت تستمتع بأشعة الشمس.

أما في لقطة أخرى ظهر الرجل المجهول بجانبها وهو يمسك بهاتفه بينما كانت لورديس تشرب عصير جوز الهند.

وفي النهاية عند حلول موعد الرحيل وحزم الأغراض ارتدت لورديس هوت شورت أسود مع بلوزة من الشيفون باللون الزيتي كما ارتدي الرجل بلوزة للاعبي كرة السلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية كانت لورديس مشغولة في عرض الأزياء في ميامي حيث قامت باستعراض الأزياء خلال احتفالات Miami's Art Basel.

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