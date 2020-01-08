ابنة مادونا تستعرض جسدها الرشيق ببكيني مثير في المالديف برفقة رجل غامض!

انضمت لورديس ليون ابنة النجمة "مادونا" إلى والدتها وأربعة من أشقائها في رحلة عائلية للاستجمام في جزر المالديف منذ الأسبوع الماضي.

لكن لورديس اختارت الاستمتاع بوقتها بطريقة رومانسية وليس عائلية فقد شوهدت يوم أمس الثلاثاء وهي مسترخية على الرمال البيضاء بينما كانت ترتدي بكيني رفيع باللونين البرتقالي والوردي، وكانت تتحدث إلى شخص مجهول الهوية.

وفي لقطة أخرى ظهرت لورديس وهي تمشي بجانب الرجل على مياه البحر ويمسكان بأيدي بعضهما البعض وهما يتحدثان.

ويبدو واضحاً بأن لورديس قد انفصلت عن حبيبها جوناثان بوليا خلال وقت سابق من هذا الصيف وأصبحت متاحة للمواعدة مرة أخرى.

وكانت مادونا قد نشرت العديد من الصور لرحلتهم العائلية في المالديقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها حيث كان من ضمنها صور مع صديقها أحلامليك ويليامز الذي يبلغ من العمر 25 عاماً كما علّقت على مقطع فيديو نشرته عبر انستغرام يقول: "حب واحد لن ننسى أبداً هذا العيد مع عائلتي".

ووسط مزاعم وخلافات بين مادونا وزوجها السابق جاي حول إمكانية قضاء الأطفال إجازتهم مع والدتهم لم تتم رؤية ابنها روكو البالغ من العمر 19 عاماً معهم في الإجازة.

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