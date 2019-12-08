ابنة مادونا عارية في عرض مخِّل بالأخلاق.. وتستعرض شعر إبطيها دون استحياء! (صور)

تعرف ابنة النجمة العالمية "مادونا" بجرأتها وإطلالاتها الفاضحة، ومشاركاتها المثيرة للجدل بفعاليات فاضحة، ولا تزال مستمرة في اتباع هذا النهج.

اختارت "لورديس لولا ليون" العري خلال مشاركتها الأخيرة في احتفالات ميامي الفنية في بازال يوم الجمعة لمحاكاة طقوس العربدة، إذ لم ترتدي سوا لباس تحتي بلون النود رفيع ولاصقات لتغطية صدرها العاري.

في الصور التي نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني، نشاهد مجموعة من العرات يتخطى عددهم الـ30 فردًا متكومين فوق بعضهم البعض لأداء عرض تحت اسم "Love Different 2020" المقام في مبنى The Temple House على شاطئ ميامي.

في بداية العرض، ارتدت "لورين" (23 عامًا) فستانًا من درجات الوردي والبرتقالي من توقيع مصممة الأزياء الإسبانية " أليسيا بادرون" ، جاء برباطات ناحية الصدر، بينما كشفت دون استحياء شعر إبطيها.

ومن مظاهر الخلاعة في العرض، المبنية رسالته على أساس الحب، التعددية الثقافية، والتنوع، تبادلها القبل مع عارضة الأزياء "كريستين"، ثم تعرية كل منهما الأخرى أمام اعين الجميع.

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