ابنة نجم مسلسل Friends تحلق شعرها.. ووالدتها "احرقها وأعد بناءها"!

رغم أنها في التاسعة من عمرها، إلَّا أن ابنة الممثل الأمريكي "ديفيد شويمر" تدرك الطريقة المثالية لتغيير مظهرها لتبرز جانبها القوي، حيث وصفها بـ"المتمردة".

أكَّدت "كليو" أن لها شخصية قوية وجريئة حينما قررت التخلي عن شعرها الطويل الحريري ، ونشرت والدتها الممثلة الأمريكية "زوي بوكمان" مقطع فيديو لحظة حلاقة شعر ابنتها في باحة المنزل عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وبدا واضحًا كمية السعادة التي شعرت بها "كليو" بينما تتساقط خصلات شعرها واحدة تلو الأخرى.







ونشرت "زوي بوكمان" ثلاثة صور لابنتها، وكتبت: "العالم يقول" احرقها وأعد بناءها "ويستمع الأطفال إليها.. أرى كيف يتحدى الأطفال اليوم القواعد والمعايير بطريقة لم نفعلها، وهذا يمنحني الأمل من بين أمور أخرى".

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتعبير عن مدى إعجابهم بقصة شعر "كليو" من بينهم المغنية الشهيرة "بالوما فيث"، وكتبت: "إنها تبدو رائعة".

وعلَّقت الممثلة الإنجليزية "كوش جامبو": "هيا كليو.. يمكننا الآن حلق رؤوسنا".

يذكر أن "ديفيد شويمر"، نجم مسلسل "فريندز"، لديه ابنة واحدة من زوجته "زوي" الذي عقدا قرانهما عام 2010.

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