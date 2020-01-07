ابن توم هانكس يتعرض للهجوم بسبب ما فعله على السجادة الحمراء.. والمتابعون "إحراج"

كانت ليلة كبيرة بالنسبة للنجم "توم هانكس" يوم الأحد الماضي في حفل توزيع الجوائز غولدن غلوب ولكن ابنه شيت قلب الموازين بأكملها في تلك الليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانضم الابن البالغ من العمر 29 عاماً إلى والده وثلاثة من إخوته إلى الحفل حيث تم تقديم جائزة Cecil B. DeMille للنجم توم هانكس.

ونشر شيت مقطع فيديو لنفسه بينما كان على السجادة الحمراء وهو يتحدث بلغة الباتو الجامايكية وهي لغة إنجليزية مع تداخلات وتأثيرات إفريقية، لتقوم والدته بالتعليق على الفيديو: "ربما كان هذا أفضل ما أضحكنا الليلة".

وبالرغم من إعجابها بابنها إلا أن المتابعين لم يتفقوا معها في الرأي حيث تركتهم هذه اللقطات الغريبة في حيرة من أمرهم فعلّقق أحدهم: "لماذا يتحدث ابن توم هانكس بلغة الباتو؟"، وأضاف آخر: "هذا أمر فوضوي ومقلق للغاية!".

وأشار أحد المتابعين بقوله: "إنه يحرج جميع أفراد أسرته ولا يبدو هو نفسه سيئاً"، وأصرّ أحدهم: "أحياناً تسقط التفاحة من الشجرة وتتدحرج من التل إلى أسفل الوادي".

وبالرغم من الهجوم العنيف عليه إلا أن شيت دافع عن نفسه يوم أمس الأثنين ونشر مقطعصا آخر عبر حسابه على انستغرام وهو يغادر متجر العصير بينما كان يقول: "استيقظت في الصباح ورأيت ردات الفعل حول الفيديو، أظهروا بعض الاحترام للهجة الكاريبية في الفيديو" ووضع 17 رمزًا للعلم الجامايكي.

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