جيمي كيمبل يكشف عن مخاوفه بسبب مرض طفله.. ووضعه الصحي بعد عملية القلب المفتوح!

خضع ابن مقدّم البرامج "جيمي كيمبل" البالغ من العمر عامين لعملية قلب مفتوح وذلك بعد أيام قليلة من ولادته في إبريل عام 2017، حيث أنه تعافى بشكل كامل بعد نجاح العملية.

وصرّح جيمي خلال مقابلة له مع مجلة Us Weekly أن طفله الآن بصحة جيدة إذ قال: "بيلي يقوم بعمل رائع الآن إنه يعتقد أنه رجل العنكبوت لذلك نحن في مأمن عن الجريمة معه، ويرتدي الزي طوال الوقت ويطلق الشبكات في جميع أنحاء المنزل".

وخلال وقت سابق من عام 2017 أعلن جيمي خبر جراحة ابنه خلال برنامجه الحواري الشهير Jimmy Kimmel Live حيث قال: "صباح يوم الإثنين فتح الدكتور صدر طفلي الصغير لإصلاح قلبه وفتح الصمامات لكن العملية كانت ناجحة لقد كانت أطول ثلاث ساعات في حياتي"، وأضاف: "إنه يأكل وينام ويتبول ويفعل كل الأشياء التي من المفترض أن يفعلها".

لكنه اعترف أنه بعد ولادة ابنه بعيب خلقي في القلب كان لا يريد الإقتراب منه ولا التعلّق فيه لأنه لا يعرف ما الذي سيحدث، وعند مشاركة مخاوفه لزوجته اعترفت هي أيضاً بنفس المشاعر التي كانت تحملها في ذلك الوقت.

وفي العام الماضي احتفل جيمي بعيد ميلاد طفله الاول حيث استغل المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشكر الطاقم الطبي الذي ساعده في هذه المحنة وأنقذوا حياة طفله.

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