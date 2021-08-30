ابن ديفيد بيكهام المراهق يعلن عن علاقته الرومانسية الجديدة خلال مهرجان القراءة!

حضر ابن لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام "كروز" مهرجان القراءة يوم الأحد الماضي، حيث كان برفقة حبيبته الجديدة بليس تشابمان وهي ابنة عارضة السابقة روزماري فيرجسون.

وظهر المراهق البالغ من العمر 16 عاماً وهو يرتدي سترة ضخمة باللون الأزرق والاحمر، مع بنطال أسود عريض بينما كان يضع حقيبة الكتف.

أما بليس البالغة من العمر 15 عام فقد ظهرت وهي ترتدي بلوزة هودي مع تنورة ملوّنة يبلغ طولها حد الفخذ، بالإضافة إلى انها وضعت وشاح ملوّن على شعرها القصير.

وكان الثنائي المراهق يمسكان بأيدي بعضهما البعض حيث أعلنا بذلك رسمياً علاقتهما، بعد أن تم تصويرهما معاً في يوليو الماضي حيث تعد هذه أول علاقة له.

وتعدّ بليس هي ابنة عارضة الأزياء السابقة روزماري فيرغسون وعملت كوصيفة العروس خلال حفل زفاف كيت موس لعام 2015، وكانت والدتها خبيرة التغذية على علاقة صداقة مع فيكتوريا بيكهام.

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