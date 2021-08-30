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ابن ديفيد بيكهام المراهق يعلن عن علاقته الرومانسية الجديدة خلال مهرجان القراءة!

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 09:25
كروز بيكهام
كروز بيكهام

حضر ابن لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام "كروز" مهرجان القراءة يوم الأحد الماضي، حيث كان برفقة حبيبته الجديدة بليس تشابمان وهي ابنة عارضة السابقة روزماري فيرجسون.

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وظهر المراهق البالغ من العمر 16 عاماً وهو يرتدي سترة ضخمة باللون الأزرق والاحمر، مع بنطال أسود عريض بينما كان يضع حقيبة الكتف.

Debut: Cruz Beckham looked smitten at Reading Festival as he was spotted holding hands with his girlfriend Bliss Chapman on Sunday

أما بليس البالغة من العمر 15 عام فقد ظهرت وهي ترتدي بلوزة هودي مع تنورة ملوّنة يبلغ طولها حد الفخذ، بالإضافة إلى انها وضعت وشاح ملوّن على شعرها القصير.

وكان الثنائي المراهق يمسكان بأيدي بعضهما البعض حيث أعلنا بذلك رسمياً علاقتهما، بعد أن تم تصويرهما معاً في يوليو الماضي حيث تعد هذه أول علاقة له.

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Fashion forward: The love-struck teen, 16, sported an oversized retro red-and-blue panelled windbreaker, which he combined with a pair of navy checked trousers as he stepped out with the brunette, 15

وتعدّ بليس هي ابنة عارضة الأزياء السابقة روزماري فيرغسون وعملت كوصيفة العروس خلال حفل زفاف كيت موس لعام 2015، وكانت والدتها خبيرة التغذية على علاقة صداقة مع فيكتوريا بيكهام.

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