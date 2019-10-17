ابن طرازان يقتل والدته بوحشية.. والشرطة تثأر لمقتلها!

أقدم نجل الممثل الأمريكي "رون إيلي"، نجم مسلسل "طرزان"، على قتل والدته ، قبل أن يثأر رجال الشرطة لمقتلها مُطلقين النيران عليه ما أودى بحياته، وفقا لمكتب شريف مقاطعة سانتا باربرا.

حول مجريات الحادثة، أشارت إدارة الشرطة أن "فاليري لوندين ايلي"، التي تبلغ من العمر 62 عامًا، توفيت مُتأثرةً بجراحها بعد إقدام ابنها "كاميرون إيلي" (30 عامًا) على طعنها حتى الموت، وذلك داخل منزلها الذي تقطن فيه برفقة زوجها "رون إيلي"، الذي تواجد في المنزل في ذلك الوقت غير أنه لم يصب بأي أدى، لكنه نقل إلى المشفى كإجراء وقائي.







بدأ الحادث باستدعاء رجال الشرطة إلى المنزل في إشارة إلى نزاع عائلي، وحينما وصلوا إلى مكان المنزل الواقع في ولاية كاليفورنيا، وجدوا "فاليري" جثة هامدة على الأرض، وأوضح "رون إيلي" أن أحد أفراد الأسرة المسؤول عن الجريمة، ثم بدأ المحققون عملية التفتيش في المنزل والمنطقة المحيطة به بحثًا عن "كاميرون"، ووجدوه خارج المنزل مُختبئًا.

ووفق مكتب التحقيقات، أطلقت الشرطة الرصاص على "إيلي" زاعمين أنه كان يشكل مصدر تهديدٍ على حياتهم، وقد وضعوا في ذمة التحقيق لحين معرفة مجريات الحادثة كاملةً.

اشتهر "رون إيلي" (81 عامًا) اشتهر بلعب دور الشخصية الرائدة في المسلسل التلفزيوني "طرزان" في الستينيات ولعب دور البطولة في "Doc Savage: The Man of Bronze".