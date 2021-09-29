أردال بشيكتشي اوغلو يتحدّث عن فيلمه الجديد حول قصة حياة "بيرجين" خلال حفل العدسة الذهبية!

تُعرف المغنية التركية الراحلة "بيرجن" بشكل كبير في تركيا خاصة بعد نجاحها الكبير في مجال الأغاني الأرابيسك والفنتازية التركية.

ويحاول نجوم تركيا تجسيد شخصيتها من خلال صنع فيلم كامل حول حياتها المهنية والشخصية وما تعرّضت له من التعذيب و قتلها على يد زوجها "خالص سيربيس".

وتحدّث النجم التركي أردال بشيكتشي خلال مهرجان العدسة الذهبية التركية حول قصة فيلم حياة المغنية بيرجين حيث سيؤدي فيه دور زوجها خالص، بينما ستؤدي النجمة فرح زينب عبد الله دور بيرجين.

وكشف اردال أنه سيجسد دور خالص طليق الفنانة الراحلة بيرجين والذي تسبب بتشويهها ايضًا.

وحاول زوجها السابق خالص خلال الفترة السابقة تهديد طاقم العمل والفريق بأكمله لمحاولتهم تجسيد حياة النجمة والكشف عن الكثير من الخصوصيات والحقائق.

ويشار إلى أن بيرجين تزوجت من خالص لتبدأ قصة معاناتها حيث تركته بعد أن عرفت أنه متزوج من قبل ولديه أبناء ولكنه رفض أن يدعها وشأنها وقام بإلقاء حمض النتريك على وجهها ليحترق معظم جسدها وخسرت عينها.

وبعد أن قضى فترة في السجن عادت بيرجين إليه بعد أن خرج ولكن والدتها أقنعتها بالهروب مرة أخرى ليقوم خالص بقتلها عن طريق إطلاق النار عليها أثناء غنائها.

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