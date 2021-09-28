انتهاء قصة حب كرم بورسين وهاندا ارتشيل في "انت اطرق بابي".. وعمل جديد متوقعّ

انتهى المسلسل التركي "أنت اطرق بابي" في حلقته الأخيرة التي لاقت نسبة مشاهدات عالية في بداية هذا الشهر، وبدأ المعجبين بالتساؤل حول رؤية الثنائي هاندا ارتشيل وكرم بورسين مرة أخرى معاً.

وترددت الشائعات منذ فترة تفيد أن هاندا و كرم بروسين سيجتمعان معاً كثنائي في الموسم الثالث من مسلسل "انت اطرق بابي"، والذي سيبث على شاشة التلفاز من جديد.

وخلال بث مباشر قام به كرم عبر حسابه على "انستغرام" وعند سؤاله حول هذا الموضوع، أكّد كرم بأنه سيكون هناك مشروع معاً في المستقبل لكن لن يكون هناك موسم ثالث من "أنت اطرق بابي".

ويبدو واضحاً أن قصة "إيدا يلديز وسيركان بولات" قد انتهت بالفعل، كما قال كرم: "لقد انتهى الأمر، ويمكن أن نتقابل مرة أخرى خلال الـ 20 عام القادمة، لكن في النهاية "انت اطرق بابي" انتهى".

وكانت هناك شائعات مؤكدة بأن الثنائي سيظهرون في أحد الأفلام على "نيتفليكس" فقال: "قد يكون هناك مشروع لنا معاً ولكن ليس هذا العام ربما العام المقبل، سنأخذ الوقت الكافي لاستكشاف التفاصيل".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: