اصدار المقطع الدعائي لـ La casa de papel بنسخته الكورية.. شاهد الفيديو

لاقى المسلسل الاسباني الشهير "لا كاسا دي بابل" نجاحاً كبيراً على قناة نيتفليكس منذ بداية عرضه من الجزء الاول، مما جعل المنصة الرقمية تطرح نسخة كورية من النسخة الأصلية.

المقطع الدعائي الأول للمسلسل بنسخته الكورية

نشرت نيتفليكس اليوم مقطع الدعائي الأول للنسخة الكورية من مسلسل "لا كاسا دي بابل"، حيث كشف الفيديو عن الشخصيات الرئيسية للمسلسل، بالإضافة إلى العنوان الرسمي للنسخة الجديدة.

وكانت النسخة الكورية للمسلسل تحت عنوان Money Heist: Korea – Joint Economic Area.

وبدأ مقطع الفيديو بظهور شخصية البروفيسور والذي يجسّده النجم "يو جي تي" بينما كان يخطط لعملية السرقة ويحمل أقنعة كورية تقليدية وقناع سلفادور ويمد يده ليختار قناع منهم.

وينتهي المقطع بكشف كل أعضاء العصابة وهوياتهم ولم يكشف أي قناع يختاره البروفيسور.

تفاصيل عرض المسلسل بنسخته الكورية على "نيتفليكس"

من المتوّقع أن يتم عرض المسلسل في العام الجاري ولكن لم تكشف نيتفليكس الموعد المحدد للعرض، وسيكون المسلسل من اخراج "كيم هونغ سان".

كما كُشف بان الشخصيات النسخة الكورية سيكون لها أبعاد مختلفة عن شخصيات النسخة الاسبانية.

وتشارك نجمة مسلسل Squid game "بارك هي سو" في المسلسل بدور "برلين"، أما "جان جونغ سيو" بدور طوكيو.

