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نجم "لعبة الحبار" يصنع التاريخ في حفل "غولدن غلوب".. جائزة تخلد نجاحه

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:27
غولدن غلوب
غولدن غلوب

عُقد حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في دورته الـ79 مساء اليوم الموافق 10 يناير في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورينا، وكان للدراما والممثلين الكوريين بصمة خاصة في الحدث العالمي.

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حصل النجم الكوري أوه يونغ سو (Oh Young Soo) على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في المسلسل الكوري الشهري "Squid Game" (لعبة الحبار) بشخصية "أو إل نام"؛ ويكون بذلك أو ممثل كوري يفوز بجائزة فردية في الحفل.

والجدير بالذكر أن مسلسل Squid Game رشح لجائزة "أفضل مسلسل تلفزيوني- دراما"، كما رشح النجم الكوري "لي جونغ جاي" لجائزة "أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني- دراما" إلَّا أنهما لم يتمكان من الفوز.

اقرأ ايضاًقائمة بالافلام التي ترشّحت لجوائز غولدن غلوب 2022.. نيتفليكس وHBO يتصدّران القائمةقناة عالمية تمتنع عن نقل احتفال "غولدن غلوب 2022" لهذا السبب!

ولم تكن فعاليات الحفل كما عهدناها سابقًا بسجادتها الحمراء وحضور أبرز المشاهير العالميين، فقد قلص الحدث وأقيم دون تواجد نجوم أو إعلام أو عبور للمدعويين على السجادة الحمراء؛ والسبب يعود إلى تهم الفساد وافتقار التنوع بين صفوف لجنة التحكيم الجوائز الممنوحة  من قبل "رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود".
 

كلمات دالة:غولدن غلوبنجومفنلعبة الحبارSquid Game

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