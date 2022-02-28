إطلالات النجوم خلال حفل SAG 2022.. ليدي غاغا وسيلينا غوميز تتألقان على السجادة الحمراء

أقيم حفل توزيع جوائز SAG Awards 2022 بدورته الـ 28 ليلة يوم أمس الاحد بحضور كامل لجميع نجوم هوليوود، بعد أن أقيم في العام الماضي افتراضياً بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد

اطلالات النجوم خلال حفل SAG Awards 2022

حضر العديد من النجوم للحفل SAG Awards في دورته الـ 28 حيث تألقوا على السجادة الحمراء، ومنهم النجمة العالمية "ليدي غاغا".

وتألقت "ليدي غاغا" باطلالتها البيضاء الناصعة حيث ارتدت فستان طويل وناعم، جاء بقصة الباكلس من الأعلى ومزيّن بالترتر الفضي جهة الصدر.

أما سيلينا غوميز فقد كان هذا أول ظهور لها على السجادة الحمراء بعد غياب لفترة طويلة حيث تألقت بفستان أسود من المخمل وبأكتاف ضخمة.

بالإضافة إلى العديد من النجوم الذين استعرضوا اطلالاتهم المتميزة على السجادة الحمراء ومنهم ويل سميث وزوجته جادا بينيكت سميث التي ظهرت بدون شعر ونيكول كيدمان وميريل ستريب.

جوائز النجوم خلال حفل SAG Awards 2022

تصدّر فيلم النجمة العالمية ليدي غاغا "House of Gucci قائمة ترشيحات الجوائز في الحفل الذي تم اعلانه في شهر ينانير الماضي بالرغم من تجاهله لترشيح جوائز الأوسكار/ كما حصد مسلسل Succession على اعلى نسبة ترشيحات وصلت إلى 6 جوائز، وهو العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مواسمه الثلاثة.

كما حصد مسلسل Squid Game العديد من الجوائز خلال الحفل، حيث فاز النجم الكوري لي جونغ جاي بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل درامي.