سيلينا غوميز تطرح أغنية Let Somebody Go.. وتتصدّر الترند مع كريس مارتن

طرحت النجمة العالمية سيلينا غوميز فيديو كليب الخاص بأغنيتها الشهيرة Let Somebody Go والتي أصدرتها بالتعاون مع فرقة كولدبلاي.

سيلينا غوميز تتصدّر الترند

تصدّرت النجمة العالمية سيلينا غوميز الترند وذلك فور إصدارها أغنية Let Somebody Go، حيث لاقت الأغنية صدى كبير بين المعجبين.

وظهرت في كليب الأغنية باللونين الأبيض والأسود، من بطولتها هي والنجم لعالمي الوسيم"كريس مارتن" أحد أعضاء فرقة كولدبلاي.

وحققت الأغنية في وقت قياسي ما يقارب ثلاثة ملايين مشاهدة على "يوتيوب" وذلك بعد ساعات فقط من طرحها على الموقع الالكتروني، حيث تصدّرت فرقة كولدبلاي المرتبة الأولى على Hot100 العالمي الشهير

سيلينا غوميز أثارت تكهنات الجمهور

كانت النجمة العالمية الجميلة أعلنت خلال وقت سابق عن موعد طرح فيديو كليب أغنية " Let Somebody Go" وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وشاركت سيلينا صورة لطيفة ومميزة مع النجم كريس مارتن في الكواليس حيث لاقت الصورة اعجاب العديد من المتابعين الذين تغزلوا بهذه الصور

وسيلينا غوميز هي فنانة عالمية شهيرة تحظى بشهرة واسعة بسبب موهبتها الكبيرة في الغناء والتمثيل، كما كان لحياتها الشخصية دور كبير في شهرتها حيث ارتبطت بعلاقة حب بالفنان الكندي جاستن بيبر الا ان هذه العلاقة لم تستمر حيث انفصل الثنائي بالرغم من الحب الكبير الذي جمعهما، كما كشفت غوميز في وقت سابق عن معاناتها مع مرض الثعلبة