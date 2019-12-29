الأميرة شارلوت تلفت الأنظار بحركة ظريفة.. والمتابعون يعلقون "أميرة حقيقية"

حضرت الأميرة الصغيرة البالغة من العمر أربع سنوات "شارلوت" ابنة دوقا كامبريدج إلى قصر باكنغهام وذلك لحضور احتفال العيد ميلاد يوم الأربعاء الماضي.

وأثناء تواجد العائلة المالكة على باب كنيسة ماري لاستقبال الملكة إليزابيث وقفت الأميرة شارلوت ممسكة بيد والدتها كيت ميدلتون وقامت بطريقة مهذبة بتحية الملكة عند وصولها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة التي تم التقاطها من قبل المصوّر عيسى ونشرها عبر تويتر حيث انتقل الناس إلى إبداء إعجابهم بتصرّف الأميرة الصغيرة وسلوكها المحترم.

وبدأ المتابعين الملكين بالتعليق على الصورة فمنهم من قال: "شارلوت تنحي للمكلة يا إلهي كم هذا ظريف لم تفعل أمها هذا الشيء قبلها بل فعلت ذلك كأميرة حقيقية"، وأضاف آخر: "لا يوجد نقص في الأخلاق الملكية بل يقوم دوقا كامبريدج بتربية أطفال ملكيين مهذبين للغاية، عيد سعيد للعائلة المالكة".

وقد وصلت الملكة البالغة من العمر 93 عاماً إلى الكنيسة وهي ترتدي معطف وقبعة حمراء بينما كان من ضمن الحضور الأميرة بياتريس وخطيبها إدوارد الذي كسرت الملكة من أجلها البوتوكلات الملكية وتم دعوته للاحتفال.

أما الأمير فيليب فلم يستطع الحضور إلى الكنيسة حيث أنه يتعافى من وعكته الصحية التي تعرّض لها خلال الأسبوع الماضي إذ أمضى أربع ليالي في المستشفى.

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