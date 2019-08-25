تنمر مقدمة برامج أمريكية على الأمير جورج بسبب دروس الباليه..وهكذا جاء الرد!

بالعودة إلى سبتمبر 2018، أعلن انضمام النجمة الأمريكية "إيما ستون" لطاقم عمل فيلم النسخة الحية 101 Dalmatians بشخصية الشريرة "كرويلا ديفيل"، وبعد طول انتظار، نشرت الصورة الأولى للفيلم يوم السبت الماضي.

في البوستر الدعائي للفيلم، تظهر "إيما ستون" (30 عامًا) ممسكةً بثلاث كلاب مُرقطة، ويقف خلفها مساعديها الأبلهين الذي يؤدي دورهما "باول والتر" و"جويل فراي"، بينما أطلَّت بشعر مجعَّد قصير مقسوم إلى لونين الأبيض والأسود كما في الشخصية، وطبَّقت مكياج عيون دخاني كثيف، وأحمر شفاه عنابي، في حين بدت بشرتها شاحبة تكسوها البياض.

وأكملت "ستون" إطلالتها الظلامية بملابس سوداء، فاختارت سترة جلديَّة سوداء بأكمام كاروهات، وبنطال أسود عريض.

من المقرر عرض الفيلم في الـ28 من شهر مايو عام 2021، عكس ما أعلن عنه في شهر ديسيمبر 2020.

ويجدر الإشارة إلى أن شخصية "كرولا ديفيل" من تأليف كاتبة قصص الأطفال "دودي سميث" المأخودة من روايتها " The Hundred And One Dalmations" لعام 1956.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحول بها الرواية إلى فيلم حي، ففي عام 1996، أصدر فيلم " 101 Dalmatians" الذي لعبت فيه النجمة العالمية "جلين كلوز" دور الشريرة.

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انتشرت حديثًا ظاهرة تجميد بويضات المرأة في حال رغبت في إنجاب مولود بعد وصولها لعمر لا يسمح لها بالإنجاب، ومن هؤلاء النجمات اللواتي رغبن في اتباع الطريقة: نجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان" والممثلة الأمريكية "جريستين دانست".

كشفت "كريستين دانست" (37 عامًا) عن محاولتها تجميد بويضاتها قبل مقابلة خطيبها الممثل الأمريكي " جيسي بليمنز"، إذ سلكت طريق الاعتماد على الأدوية للحفاظ على خصوبتها في حال لم تعثر على شريك روحها.

توقفت "كريستين" عن هذه الإجراءات بعد مواعدتها "بليمنز" عام 2016، الذي تعرَّفت عليه أثناء تصوير سلسلة المسلسل الكوميدي Fargo عام 2015، وبعدها بعامين أنجبا طفلهما "إينيس".

وأوضحت أن خطيبها الممثل المفضل لديها، وأروع شخص عملت معه، وعلمت منذ البداية أنهما مقدران لبعضهما البعض, وأعربت عن مشاعرها بعد انتهاء العرض، إذ شعرت بالاشتياق له، وبعدها بعام عاودا التواصل، فكانا يودان معرفة إذا ما كان كلاهما يحبان بعضهما البعض لمجرد عملهما معًا، أم أن مشاعرهما حقيقية.

وخلال لقاء لها مع المجلة الرقمية "PorterEdit"، أشارت أن زواجها سيعقد قريبًا، تقول: "أمي دائمًا ما تسألني عن موعد حفل الزفاف، وتكون إجابتي أنني لا أود أن الزواج وأنا حامل، فأريد الاستمتاع بوقتي وإحتساء المشروبات".

أما بالنسة لعملية تجميد البويضات، فهي عملية يتم فيها تجميع البويضات من مبايض المرأة، ثم يتم تجميدها غير مخصبة وتُخزن للتخصيب في وقت لاحق حيث يتم دمجها مع حيوان منوي في المختبر وزراعتها في رحم المرأة.

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شاركت الممثلة الاسترالية "دانيل ماكدونالد" في فيلمين عُرضا عبر شبكة Netflix، هما فيلم Dumplin إلى جانب النجمة العالمية "جينيفر أنيستون"، وفيلم Bird Box إلى جانب الممثلة الحسناء "ساندرا بولوك".

وخلال لقاء لها مع مجلة Stellar Magazine، تطرَّقت "دانيل ماكدونالد" (28 عامًا) للحديث عن لطافة "جينيفر أنيستون"، حيث استضافتها إلى عقارها الفاخر ببلدة بيل آير؛ من أجل التدرب على أداء شخصيتها في الفيلم، والذي تلعب فيه دور ابنة تتعرض للانتقاد الدائم من والدتها بسبب وزنها الزائد وشكلها، حيث أن والدتها ملكة جمال سابقة.

تقول: " رحبَّت بي جينيفر ترحيبًا حارًا، وكانت شخصية منفتحة ودافئة..شعرت بالأمان والهدوء حولها"، وتابعت "وهذا أمر جيد، فلن تفكر بأنها النجمة جينيفر أنيستون، فكل ما ستدركه إنها مجرد والدتي."

وعلى صعيد جلسة التصوير الخاصة بالمجلة، أطلَّت "دانيل" بالعديد من الإطلالات والأزياء، ففي إحدى اللقطات تألَّقت مُرتديةً فستان شيفون أنيق مُخطط طوليًا جاء نصفه باللونين الأسود والأبيض، والآخر باللونين البيج والأبيض، في حين أسدلت شعرها الأشقر المُتطاير على جانبي كتفها.

ولإطلالتها الثانية، اختارت فستان نيلي أنيق بكتف واحد، وارتدت فوقه سترة صوفية سوداء طويلة.

تدور أحداث الفيلم فى اطار من الكوميديا والدراما حول مراهقة ممتلئة الجسد، وابنة لملكة جمال سابقة، تقوم بالتسجيل في مسابقة ملكة جمال بلوبونيت للمراهقين، مما أحدث ثورة في المسابقة وفي مدينة تكساس الصغيرة

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احتفلت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" بعيد ميلادها الـ38 على جزيرة إيبيثا الإسبانية برفقة زوجها الأمير "هاري" وطفلهما الملكي الأول "آرتشي"، لكن لم يعرف المكان الذي اختاراه لقضاء إجازتهما المُرفهة التي استمرت ستة أيام.

وفق ما نقله موقع "ذا صن" البريطاني، توجَّهت الممثلة الأمريكية السابقة وزوجها لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأشعة الشمس في فيلا "سا كالما" الفاخرة بعقار فيستا أليغري الحصري، حيث تقدر قيمة الأيجار الأسبوعية لها بقيمة 108 ألف جنيه استرليني.

وتضم الفيلا، المُطلة على قرية إيس كوبيلس، سبع غرف نوم، بركة سباحة دون حواجز يبلغ طولها 50 متر، وتُطل على البحر والجبال المحيطة بها، نادي رياضي، فضلًا عن ندلاء، سيارة رينج روفر مع سائق شخصي، وحراس أمن.

ويوفر العقار الفاخر يخوت، صالونات تجميل، مربيات، ومختصَّات تدليك، ومدربين يوغا شخصيين.

وقد تعرَّض الزوج الملكي إلى موجة من الغضب ووصفا بالمنافقين بعد سفرهما على متن طائرة خاصة، إذ يتعارض هذا مع مبادئهما باعتبارهما من أشد المطالبين بحماية البيئة والحياة البرية، حيث تؤثر الطائرات الخاصة سلبًا على البيئة لما تصدره من ضوضاء وغازات تساهم في التعتيم العالمي وتغير المناخ.

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لم تتمكن عارضة الأزياء البريطانية "ناعومي كامبل" البقاء صامتة وسط المزاعم القاسية والانتقادات التي تعرضت لها بشان ماضيها، فقررَّت الرد عبر قناتها على موقع "تويتر"، وادعت أن الصحافة تُحاول تشويه سمعتها.

في يونيو، أُعلِن أن "ناعومي كامبل" ستُكرَّم في لاحق من هذا العام من قبل المجلس البريطاني للأزياء لمساهمتها في صناعة الأزياء، بالإضافة إلى عملها الخيري في منظمة Fashion For Relief الخيرية، وهي منظمة تجمع الأموال لأسباب بيئية وإنسانية.

مع ذلك، لم تدم سعادة العارضة الحسناء، إذ قررت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية على التعمق في ماضيها المُثير للجدل، ووصفتها في مقال بـ"ملكة الدراما"، واتهمتها بسوء معاملة مساعديها وطاقم عملها، فضلًا عن أربع إدانات بالاعتداء مُسجلة باسمها، بالإضافة إلى سمعتها السيئة.

كما تناولت المقالة علاقتها بالملياردير "جيفري إبستين"، الذي أدين بتهمة الاتجار بالأطفال من أجل الجنس وتوفي وتوفي في السجن في وقت سابق من هذا الشهر، بالإضافة إلى علاقاتها مع شخصيات مُثيرة بالجدل ومتهمة بالاعتداء الجنسي أمثال "مايك تايسون"، "هارفي وينشتاين"، و"كيفن سبيسي".

وردًا على هذه الادعاءات المُشينة، وصفت "كامبل" المقال بأنه "قطعة مشوهة من الصحافة" عبر فيديو مدته خمس دقائق، تقول: "صدمت بعد قراءة المقال، لطالما أوضحت أني لست قديسة، وأحاول على الدوام التطور، لكن لن أقبل أن أكون رهينة لماضي ".

وأوضحت أنها لن تتوقف عن العمل، ولن تتعرض للإحباط أو الضعف، ولن تضعف فريقها بسبب عملهم الرائع، أو الأشخاص الذين تعاونوا وأيدوا القضية التي تختارها المنظمة سنويًا.

وحول علاقطتها بـ"جيفري إبستين "، أشارت أنها تعرفت عليه في حفل عيد ميلادها الـ31 من قبل حبيبها السابق فلافيو"، ولم تكن على دراية بسلوكه الإجرامي، وعقب معرفتها بفضائحه شعرت بالاشمئزاز كأي شخص آخر، كما أن صورها برفقة شخصيات مُثيرة للجدل لا يعني أنها صديقة مُقربة لهم، فقد التقطت الصور برفقة آلاف الشخصيات حول العالم.

وادَّعت أنها لم تمنح الفرصة للرد على الادعاءات الواردة في المقال، مضيفةُ أنه كان اغتيال مباشر لشخصها.

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تحدَّثت "جورجينا رودريغيز" بمنتهى الصراحة حول علاقتها بنجم كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" الذي يصغرها بتسعة أعوام، والطريقة التي تعارفا بها لأول مرة.

بدأت علاقة الثنائي عام 2016، حيث تعرفا على بعضهما البعض لأول مرة في متجر العلامة التجارية "غوتشي"، حيث كانت تعمل "جورجينا" مساعدة مبيعات للمتجر، بعدها قررا الحديث في مكانٍ أكثر هدوءًا بعيدًا عن مكان عملها، تقول: "لقد كان حبًا من أول نظرة".

ورغم العلاقة الرومانسية التي يعيشها الثنائي، إلَّا أن "جورجينا" اعترفت أن مواعدة شخص مشهور أمر صعب وتحدي كبير، لكنها ل تكن لتغير ذلك من أجل العالم، فمشاعرها اتجاه أقوى من أي شيء أو أي ضغط قد تشعر أو تمر به، كما أنهما أقوى مع بعضهما البعض ويجمعهما الإعجاب والاحترام المُتبادل.

وأوضحت أن الاهتمام بالجانب العاطفي أمر ضروري، لكن من جانب آخر فهي تحاول المُحافظة على شعلة الإثارة والرومانسية بينهما، فهي دائمًا ما تُصر على ارتداء اللانجوري المُثيرعند النوم، ما يخلق مشاعر السعادة عند نجم كرة القدم.

يُذكر أن "جورجينا" أنجبت طفلة تُدعى "ألانا مارتينا" من "رونالدو" قبل عام تقريبًا، كما أن الأخير لديه 3 أطفال من أم بديلة هم "كريستيانو جونيور" (9 أعوام)، والتوأم "إيفا" و"ماثيو"، يبلغان من العمر العامين.

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تعرّض الأمير "جورج" للسخرية والتنمر من قبل مقدمة البرامج الأمريكية "لارا سبينسر"، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم الجمعة الماضي، ناقش برنامج Good Morning America مواضيع كثيرة من بينها المنهج الدراسي والأنشطة التي تقدمها مدرسة الأمير "جورج"، البالغ من العمر ستة أعوام، والتي تشمل دروس رقص الباليه، لكن لم يمر الموضوع مرور الكرام.

قررت "سبنسر" مناقشة الموضوع لكن بطريقة ساخرة، وقالت: " بالإضافة إلى الأشياء المعتاد دراستها في الصف الأول أو الثاني مثل الرياضيات والعلوم والتاريخ ، فإن ملك إنجلترا المستقبلي سيتخلى عن اللعب بالمعجون لدراسة الأديان، وتعلم برامج الحاسوب، وتنظيم الشِعِر، بالإضافة إلى رقص الباليه وأمور أخرى."

ثم أضافت بضحكة عجَّن أنحاء الاستديو: "أشار الأمير ويليام أن ابنه يحب رقص الباليه، لدي أخبارك لك، سنرى كم من الوقت سيستمر ذلك."

وعلى الفور، انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم تعليقًا على الحادثة التي أثارت حنقهم، حيث وصفوها بعديمة الإحساس، وأن ما فعلته هو حادثة تنمر على طفل يستمتع برقص الباليه، فكتب راقص الأمريكي "بريان فريدمان"، المسؤول عن تصميم رقصات أشهر النجوم أمثال بيونسيه، بريتني سبيرز، وشير، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "تعرضت للتنمر بشكل فظيع؛ لأني نشات كراقص، وهو ما يحدث هنا."

وأوضح أن "لارا" تحاول تعليم العالم السخرية من طفل بسبب الرقص، وأشار أنه لمن المحزن التفكير في أن طفل سيتخلى عن حلمه بسبب تعليق مُشمئز كهذا.

الاحقًا، عتذرت "سبنسر" عبر منشور شاركته مع متابعيها عبر موقع "إنستغرام"، جاء فيه: "اعتذر من أعماقي لتعليقي المُسيء وغير المراعي للأحاسيس الذيي أدليت فيخ خلال نشرة الأخبار يوم أمس، بدءًا من رقص الباليه إلى أي شيء يريد المرء استكشافه في الحياة، أقول اتبع حلمك، أُؤمن أنه يتوجب علينا جميعًا أن نكون أحرارًا لملاحقة شغفنا.. اذهب وتسلق جبلك، وأحب كل دقيقة من التجربة."