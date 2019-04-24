الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد تفاجئ متابعيها بصور لأطفالها بمناسبة الفصح

نشرت الأميرة فيكتوريا، ولية عهد السويد ودوقة واسترغوتلاند، 3 صور رائعة لطفليها متمنية عيد فصح سعيد للجميع، حيث التقطت الصور خلال جولة عائلية في عطلة نهاية الأسبوع.

ونشرت الأميرة التي تبلغ من العمر ٤١ عامًا صور أطفالها على حساب إنستغرام الرسمي للعائلة المالكة، وتظهر لقطات مذهلة للأميرة إستل، البالغة من العمر سبعة أعوام، مع شقيقها الأصغر أوسكار، الذي بلغ الثالثة في الثاني من مارس وهما يحتتضان بعضهما البعض.

وعلقت الأميرة على الصور قائلة: "الأميرة إستيل والأمير أوسكار أثناء نزهة نهاية أسبوع عيد الفصح في أولاند".

تظهر إستل، وهي ترتدي قبعة وردية، وضفائر مربوطة بشرائط صفراء وسترة مطرزة بلون رمادي فاتح، وتعلو وجهها ابتسامة كبيرة بينما تركيز أوسكار، الذي كان يرتدي سترة رمادية لتتناسب مع أخته، كان ناحية الكاميرا.

وشاركت مادلين، شقيقة الأميرة فيكتوريا التي تبلغ من العمر 36 عامًا، صورًا جميلة لأطفالها على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام، الذي يبلغ عدد متابعيها عليه ١٩٧,٠٠٠، مع كتابة تعليق "عيد فصح السعيد من أرانبنا الصغيرة"، حيت ظهرت الأميرة ليونور، خمسة أعوام ، والأمير نيكولاس، ثلاثة أعوام يجلسون على مقعد وفي حضنهما أرانب بيضاء صغيرة وتتوسطهم الأميرة أدريان، التي تبلغ عامًا واحداً وهى تبتسم.

شاركت مادلين صورة أخرى للأميرة ليونور وهي تمسك بيد الأميرة أدريان على الشاطئ، وتمت مشاهدة الصورة من قبل المتابعين٤١,٠٠٠ مرة.

شارك الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا قبل ذلك صورة رائعة لابنهما الكسندر، على إنستغرام بمناسبة عيد ميلاده الثالث، وهو يرتدي سترة زرقاء برسمة لطائر البومة ويعلو وجهه ابتسامة صغيرة، وحصلت الصورة على أكثر من ١٨,٠٠٠ اعجاب وتوالت التعليقات المهنئة بعيد ميلاد الأمير الصغير، وكتب أحدهم تعليق "عيد ميلاد سعيد ألكسندر، أنت شعاع شمس صغير من الفرح لنا جميعًا، يوم سعيد".

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