الأميرة ماري تؤدي مهام ملكة الدنمارك رسمياً بعد منحها وصاية العرش

وزّعت الملكة مارغريت الثانية مهامها الملكية على أفراد العائلة المالكة تدريجياً بدءاً من الأمير فريدريك إلى زوجته ماري التي مُنحت رسمياً حق الوصاية على العرش.

وتعني هذه الصفة الرسمية أن تؤدي الأميرة ماري المهامات الملكية في حال غياب الملكة داخلياً أو خارجياً أي في حالة الوفاة أو السفر.

وخلال مراسم رسمية ملكية داخل مقر قصر كريستيانزبورغ تواجدت الأميرة ماري متألقة بفستانها الأحمر من مجموعة دولتشي أند غابانا برفقة ولي العهد الأمير فريدريك وبتواجد الملكة مارغريت الثانية.

وصرّح بيان رسمي صُدر من القصر يوم الخميس بقوله: "بصفتها وصية العرش، ستكون ولية العهد من الآن فصاعداً قادرة على حضور مهام الملكة عندما تمنع الأخيرة من القيام بذلك، على سبيل المثال أثناء الإقامة في الخارج".

وفي حال تتويج الأميرة ماري ستصبح أول ملكة للدنمارك من أصول أسترالية، وقد التقى بها الأمير فريدريك خلال دورة الألعاب الأوليمبية في سيدني وتزوجا عام 2004.

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