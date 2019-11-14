الأمير تشارلز سعيد بانضمام كاتي بيري إلى جولته الهندية.. ومخاوف بشأن حالته الصحية

بدأ أمير ويلز "تشارلز" جولته الملكية في الهند حيث يعمل من خلال المنظمة الخيرية British Asian Trust التي أنشأها لدعم التغيير الدائم على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة.

إلا أن المفاجأة كانت بانضمام نجمة البوب العالمية "كاتي بيري" إلى هذه المجموعة والسفر للهند للبدء بالجولة مع الامير تشارلز.

واستقبل الأمير تشارلز كاتي بسعادة غامرة بينما كان يرتدي بدلة باللون الأزرق الغامق ومخططة باللون الأبيض كما نسّق معها قميص مطابق.

أما كاتي فكانت إطلالتها مستوحاة من الستينيات وهي ترتدي فستان أزرق ومزيّن بالورود من مجموعة Prabal Gurung والذي يبلغ قيمته 1270 جنيه أسترليني، كما اعتمدت تسريحة بشعرها الأشقر مطابقة لمظهرها الستيني ووضعت أقراط مربعة الشكل.

وعلى الرغم من سعادة الأمير بهذه الجولة خاصة بانضمام النجمة كاتي بيري إلا أنه أثار مخاوف كبيرة بشأن صحته خاصة بعد مشاهدة يديه وقدميه منتفخة بشكل كبير ، حيث أنه في وقت سابق من هذا اليوم خلع حذائه للدخول إلى معبد السيخ في نيودلهي فكانت أصابعه ورجله منتفخة إلى حد كبير.

لكن وريث العرش لم يبدُ عليه أي أعراض تعب واضحة بل أخذ يمزح مع مساعديه الملكيين كما التقى بالرئيس وأشاد بأفراد الجيش خلال يوم حافل.

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