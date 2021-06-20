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الأمير تشارلز ينتقم من هاري وميغان في خطته الملكية الجديد.. وطفلهما الضحية!

منشور 20 حزيران / يونيو 2021 - 11:30
الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

ذكر تقرير جديد أن آرشي نجل الأمير هاري لن يصبح أبدا أميرًا في ظل خطة جده لنظام ملكي أقل ميزانية.

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يصمم الأمير تشارلز، الذي من المحتمل أن يكون الملك البريطاني القادم، على الحد من عدد أفراد العائلة المالكة الرئيسيين في محاولة لإرضاء رعاياه المستقبليين - الذين يعتقد أنهم لا يريدون دفع ثمن نظام ملكي متضخم، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت المقالة إن تشارلز أخبر ابنه أنه سيغير الوثائق الرئيسية والمستندات القانونية لضمان عدم حصول آرتشي على اللقب، الذي كان في يوم من الأيام من حقه الطبيعي، فهو يعتبر السابع في ترتيب العرش.

الأمير تشارلز
 

وصرَّح مصدر لصحيفة التابلويد: "قيل لهاري وميغان إن آرتشي لن يكون أميرًا، حتى وإن أصبح تشارلز ملكًا".

وأشير أن هاري وميغان ماركل لك يعجبهما ذلك، رغم تخلي عائلة ساسكس عن واجباتهما الملكية من أجل العيش في الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد أدى الازدراء الملكي إلى مزيد من التدهور في العلاقات بين هاري وقصر باكنغهام.

وقالت الصحيفة إنه بموجب خطة تشارلز، فإن ورثة العرش وعائلاتهم المباشرين فقط هم من سيحصلون على الألقاب الكاملة والدعم المالي والشرطي الممول من دافعي الضرائب.

الأمير تشارلز

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وعلى صعيد آخر، هناك خلاف بين تشارلز وأخيه الأصغر الأمير أندرو بشأن تأمين الحماية والأمن للأميرات بياتريس ويوجيني في المستقبل.

ويأتي قرار تشارلز المفاجئ بعد المقابلة الشهيرة التي أجراها الثنائي هاري وميغان مع أوبرا وينفري والتي تضمنت اتهامات لبعض أفراد العائلة المالكة وعاملين بالقصر الملكي بسوء معاملة ميغان والتمييز العنصري ضدها.

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