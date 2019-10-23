الأمير هاري أقوى من أي وقت مضى.. ومخاوف من الاتجاه المنفرد الذي يسلكه مع ميغان ماركل

بثت قناة ITV فيلماً وثائقياً في ليلة الأحد الماضي حول دوقا ساسكس في جولتهما في جنوب إفريقيا حيث سلّط الفيلم الضوء فيها على أهم اعترافات ميغان ماركل بالإضافة غلى عدد من المقاطع للأمير هاري وهو يفصح عن الصعوبات التي واجهته عند وفاة والدته.

ويبدو واضحاً من مصادر قريبة بأن الفيلم الوثائقي أصاب العائلة المالكة ببعض الذعر حيث صرّح المصدر: "عاد هاري إلى Frogmore Cottage ولم يكن أقوى من قبل فهذه المؤسسة مليئة بالأشخاص الذين أصابهم الفزع من احتمال أن يكونوا بعيدين عن الاتصال عن دوقا ساسكس وأن يتحملوا مسؤولية نقص الدعم".

كما أضاف أحد المطّلعين على البلاط الملكي بان هناك خلافاً واضحاً بين الأمير هاري وشقيقه ويليام ويبدو أنه يزداد سوءاً في الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تعميقها عند تصريحات دوق ساسكس: "أنا وشقيقي ويليام في مسارات مختلفة ونشهد أياماً جيدة وأخرى سيئة مع بعضنا".

ومنذ بث الفيلم الوثائقي والأمير هاري أقوى من أي وقت مضى حسب مصادر قريبة منه بعد ادّعاءات كانت تفيد بأنه في مكان هش، كما زعموا بأن هاري قام بتحديث الملكية بمفرده، حيث كشف المصدر: " إن المؤسسة المحيطة بالعائلة المالكة يخشون خسارة أفضل طريقة في نشر قيمة الزوجيين الملكيين واللذين قاما بتحديث الملكية بمفردهما"، كما تابع المصدر: "بأن كبار العائلة المالكة قلقون جداً بشأن الاتجاه الذي يسلكه دوقا ساسكس والذي يسبب الانقسام".

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