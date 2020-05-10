الأمير هاري: "تغيَّرت الحياة بشكل دراماتيكي"..وتأجيل ألعاب إنفيكتوس (فيديو)

بلا شك تغيَّر العالم بعد أحداث جائحة فيروس كورونا، ما أدى لإيقاف العديد من النشاطات والفعاليات السنوية المهمة.

اعترف الأمير "هاري" بأن الحياة تغيَّرت بشكل جذري ودراماتيكي بلنسبة للجميع، وذلك في فيديو مؤثر وثَّقه من داخل منزله الفخم بمدينة لوس أنجلوس؛ للحديث عن فعاليات حفل افتتاح ألعاب "إنفيكتوس" لعام 2020 ومنح المشجعين ومجتمع "إنفيكتوس" بعض المؤازرة والتشجيع في هذه الأوقات غير المسبوقة.

كان من المقرر أن تجري الألعاب في الأصل هذا الأسبوع في مدينة لاهاي بهولندا، لكن ، مثل العديد من الأحداث في جميع أنحاء العالم، أُجِّلت نتيجة لوباء فيروس كورونا.



وفي مقطع ، قال الملك: "مرحباً بالجميع. بينما نحتفل بيوم النصر الأوروبي في نهاية هذا الأسبوع ونثني على خدمة وتضحية جيل الحرب العالمية الثانية بأكمله، كان علينا أيضًا أن نتجمع معًا في هولندا لبدء ألعاب Invictus 2020 في لاهاي ".

وتابع: "لقد تغيرت الحياة بشكل كبير بالنسبة لنا جميعًا منذ أن كنت آخر مرة في لاهاي، لكن فريق IG2020 قام بعمل رائع للتكيف بسرعة كبيرة مع الموقف وهم مشغولون في وضع الخطط للعام المقبل".

وأضاف: "آمل أن يتأقلم جميع أفراد عائلة The إنفيكتوس بشكل جيد ويدعمون بعضهم البعض خلال هذا الوقت الصعب.. ما زلت أسمع قصصًا رائعة عن عائلات تلتقي عبر منصات الإنترنت، لكن من فضلك، ابحث عن أولئك الصامتون ممن لم يعودوا مرئيين على مواقع الدردشة."





يجدر الإشارة إلى "هاري" و"ميغان" قررا الحياة الملكية ومغادرة المملكة المتحدة قبل بضعة أشهر؛ مع ذلك، استخدم هاري الفيديو كفرصة لتذكير المعجبين بأنه لا يزال يقدر دعمهم.

ويضيف في المقطع: "أنتم يا رفاق الأفضل في هذا الأمر، لذلك ليس لدي شك في أنكم تجتمعون وتدعمون بعضكم البعض، على الرغم من أننا لا نستطيع أن نكون معًا بشكل شخصي، أنا سعيد حقًا بوجود الكثير من الأنشطة المخطط لها لهذا الأسبوع، وأنا أشجعكم جميعًا على المشاركة في استطعت ذلك ، لأنك لا تعرف قد يكون الأمر ممتعًا وتغييرًا عن القاعدة."

ويعتقد أن "هاري" سيعقد مؤتمرًا افتراضيًا مع متحدثين ومشاركين دوليون من أجل مشاركة أفكارهم وخبراتهم في الصمود.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني يُشار أن الألعاب أُجِّلت حتى عام 2021.