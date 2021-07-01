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هاري وويليام يستعدّان لإزالة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة.. ومرحلة جديدة من علاقتهما ستبدأ!

منشور 01 تمّوز / يوليو 2021 - 07:03
الأمير هاري والأمير ويليام
الامير هاري والامير ويليام

تتجه الأنظار إلى الأميرين هاري وويليام خلال حدث إزاحة الستار عن تمثال والدتهما الراحلة الأميرة ديانا في حديقة Sunken والمعاد تصميمه في قصر كينغستون.

ومن المتوقّع أن يوجّه الشقيقان رسالة قوية للعالم في عيد والدتهما الستين إذ يستعدّان لتبادل الابتسامات والعناق خلال الحدث التاريخي في القصر.

Prince Harry and William set to unveil Dians statue

وسيكون هذا الحدث هو الظهور الأول للأمير ويليام وشقيقه الأصغر هاري معًا منذ جنازة جدهما دوق إدنبره الأمير فيليب في أبريل الماضي.

ووصل الأمير هاري إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل الحدث التاريخي يوم الخميس.

وقام دوق ساسكس بزيارة مفاجئة لمؤسسة أطفال الخيرية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة في المملكة المتحدة.

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