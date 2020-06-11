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الأمير هاري وميغان يتجاهلان التهنئة العامة للأمير فيليب بعيد ميلاده.. ويستخدمان هذه الطريقة!

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 06:31
الأمير هاري وميغان ماركل
الأمير هاري وميغان ماركل

احتفلت العائلة المالكة يوم أمس الاربعاء بعيد ميلاد الأمير فيليب التاسع والتسعين حيث نشر أفراد العائلة العديد من التهاني والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن الأمير هاري وميغان ماركل اختارا عدم نشر تكريم عام للعيد الميلاد بل اكتفيا بمكالمة فيديو من منزلهما في لوس أنجلوس.

Prince Harry, 35, Meghan Markle, 38, and Archie 'will speak to Prince Philip to wish him a happy 99th birthday,' a royal reporter has claimed. Pictured, meeting Archbishop Desmond Tutu at the Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation during their royal tour of South Africa on September 25, 2019 in Cape Town

وصرّحت مصادر قريبة بأن دوقا ساسكس سابقاً تحدّثا إلى دوق إدنبرة وتمنيا له عيد ميلاد سعيد في عامه التسع والتسعين.

Carolyn Durand, who contributes to Oprah Magazine, penned: 'A Source close to the #DukeandDuchessofSussex confirm that #PrinceHarry and Meghan with Archie will speak to The Duke of Edinburgh #PrincePhilip today to wish him a happy 99th birthday' (pictured)

أما بالنسبة للأمير ويليام وكيت ميدلتون فقد نشرا بعض من الصور التي تجمعهما بالأمير فيليب منذ عام 2015 وصورة للأمير تشارلز وهو يركب الزورق مع والده عام 1957.

كما شاركت حفيدته الأميرة يوجيني رسالة عيد ميلاد لطيفة لجدها إلى جانب صورة من حفل زفافها كما قامت المؤسسات الخيرية والفوج العسكرية وأفراد الجمهور بالتواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة رغباتهم ونشر رسالة تهنئة على  "انستغرام" و "تويتر".

وأصدر قصر باكنغهام عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جمعت الامير فيليب والملكة في الأسبوع الماضي وهما يقفان بجانب بعضهما البعض.

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