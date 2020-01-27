  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. هل بدأ الأمير هاري بالعمل في وظيفة جديدة؟! (صورة)

هل بدأ الأمير هاري بالعمل في وظيفة جديدة؟! (صورة)

منشور 27 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:30
الأمير هاري
الأمير هاري

ظهر إعلان مصوّر في جميع انحاء لندن يظهر فيه رجلاً يشدّ مسماراً في الحائط مع عبارة " إلا ان الغريب في الأمر أن الرجل في الصورة بدا كأنه الامير هاري تماماً.

وانتقل المتابعون إلى تويتر للسخرية على الصورة التي أظهرت بأن الرجل مطابق شكله تماماً للأمير هاري وهو تشابه كبير مع الأمير.

وعلّق احد روّاد موقع تويتر ساخراً على الصورة: "الأمير هاري قد وجد وظيفة بالفعل بعد استقالته بسرعة كبيرة"، واضاف آخر: "هذا هو اللعب النظيف لهاري فلم يعلّق على وظيفته من اجل استقلاله المالي".

'Good to see the Duke of Sussex has already found work' one Twitter user joked

ويأتي ذلك بعد أسبوعين مضطربين لدوقا ساسكس عقب إعلانهما استقالتهما من منصبهما الملكي حيث تفاوض مع العائلة المالكة على صفقة Megxit وهي تقسيم وقتهما بين كندا وبريطانيا ولن يأخذا أموالاً من المنحة السيادية.

وفي الأسبوع الماضي أعلن  قصر باكنغهام أنه سيتوقف دوقا ساسكس عن استخدام ألقابهما وينسحبان من الواجبات الملكية بما في ذلك التعيينات العسكرية الرسمية.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي:


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...