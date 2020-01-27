هل بدأ الأمير هاري بالعمل في وظيفة جديدة؟! (صورة)

ظهر إعلان مصوّر في جميع انحاء لندن يظهر فيه رجلاً يشدّ مسماراً في الحائط مع عبارة " إلا ان الغريب في الأمر أن الرجل في الصورة بدا كأنه الامير هاري تماماً.

وانتقل المتابعون إلى تويتر للسخرية على الصورة التي أظهرت بأن الرجل مطابق شكله تماماً للأمير هاري وهو تشابه كبير مع الأمير.

وعلّق احد روّاد موقع تويتر ساخراً على الصورة: "الأمير هاري قد وجد وظيفة بالفعل بعد استقالته بسرعة كبيرة"، واضاف آخر: "هذا هو اللعب النظيف لهاري فلم يعلّق على وظيفته من اجل استقلاله المالي".

ويأتي ذلك بعد أسبوعين مضطربين لدوقا ساسكس عقب إعلانهما استقالتهما من منصبهما الملكي حيث تفاوض مع العائلة المالكة على صفقة Megxit وهي تقسيم وقتهما بين كندا وبريطانيا ولن يأخذا أموالاً من المنحة السيادية.

وفي الأسبوع الماضي أعلن قصر باكنغهام أنه سيتوقف دوقا ساسكس عن استخدام ألقابهما وينسحبان من الواجبات الملكية بما في ذلك التعيينات العسكرية الرسمية.

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