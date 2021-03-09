الأمير هاري يكذب بشأن طفولته.. وصور تفضحه برفقة والده!

يبدو أن الأمير هاري نسي مواقف مهمة من طفولته في كنف والده الأمير تشارلز ووالدته الأميرة الراحلة ديانا.

أجرى الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل لقاء ناري مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري، ومن بين التصريحات المُثيرة للجدل، ادعائه أنه لم يسمح له كطفل ملكي بركوب الدراجة، وهو أمر يستمتع فيه حاليًا برفقة ابنه "آرتشي".

يقول: "أعتقد أن المهم هو إلصاقه بي في المقعد الخلفي للدراجة في المقعد المخصص للأطفال للاستمتع بنزهة في الدراجة، وهو شيء لم يسمح لي بفعله عندما كان صغيرًا."

إلأَّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يتوانوا للحظة لكشف تزييف هاري للوقائع، فقدوا صورًا له من فترة الطفولة أثناء ركوبه للدراجة الهوائية برفقة والده الأمير تشارلز ووالدته الأميرة ديانا، إلى جانب شقيقه الأكبر الأمير ويليام.

لكن السؤال المثير للاهتمام، كيف لهاري أن ينسى مثل هذه اللحظات المهمة في حياته، فهل يريد تعاطف المشاهدين أن أنه حقًا نسي شيئًا بهذه الأهمية؟









