الأمير ويليام سيجري زيارة قريبة للكويت وسلطنة عمان.. وكيت تفضل البقاء في المنزل

أعلن الحياب الرسمي لقصر كنسينغتون أن دوق كامبريدج الأمير "ويليام" يجري زيارة رسمية إلى كل من الكويت وسلطنة عُمان، دون مُرافقة زوجته "كيت ميدلتون" التي اختارت البقاء في المنزل.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، جاءت زيارة "ويليام" المُنفردة بناءً على طلب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، حيث سيعلن عن تفاصيل الزيارة في وقت لاحق.

ويٌشار إلى أن الزيارة التي ستستمر لأربعة أيام ستكون في الفترة ما بين 1 ديسمبر و 4 ديسمبر.

ولا يعتبر "ويليام" (37 عامًا) أول ملكي يزور دور الشرق الأوسط، فقد سبقه والده الأمير تشارلز في جولة إلى البلدين عام 2016 برفقة زوجته "كاميليا"، كما زارت الملكة إليزابيث الثانية السلطنة عام 2010، وقابلت جلالة السلطان "قابوس بن سعيد المعظم"، وسبقتها زيارتها للمنطقة عام 1979.