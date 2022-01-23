الأمير ويليام في أول زيارة رسمية له لهذا البلد العربي للاحتفال باليوم الوطني الخاص به

أعلنت مصادر ملكية بأن دوق كامبريدج "الأمير ويليام" سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى الامارات العربية المتحدة في الشهر المقبل وتحديداً في يوم 10 من شهر فبراير

دوق كامبريدج في دبي

تأتي زيارة الأمير ويليام الأولى إلى مدينة دبي الإماراتية بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الامارات، بالإضافة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020.

ويشارك دوق كامبريدج في إكسبو دبي في اليوم الوطني للمملكة المتحدة حيث سيكون موجود في مراسم تسليم عصا الملكة في دورة ألعاب برمنغهام 2022 والتي أطلقتها الملكة اليزابيث من قصر باكنغهام في عام 2021.

وهذه الزيارة الأولى للامير ويليام إلى دبي بشكل رسمي، وبالرغم من ان بعض المصادر تقول إنها الزيارة الأولى للشرق الأوسط بعد تفشي كورونا، إلا ان هذه المعلومة غير صحيحة حيث زار دوق كامبريدج وزوجته وعائلته المملكة الأردنية الهاشمية في وقت سابق

بيان صادر عن قصر باكنغهام حول زيارة الأمير ويليام

أصدر البلاط الملكي في قصر باكنغهام بيان رسمي حول زيارة الامير ويليام إلى دبي قيل فيه: "إن العلاقة بين المملكة المتحدة والامارات عميقة جداً وقوية، وإن زيارة الأمير ويليام ستركز على الروابط فيما بينها لدعمها وتزيد فرصة التفاعل مع الشباب الاماراتي وأنصار المحافظة على البيئة".

وويليام هو الابن الأكبر للامير فيليب وزوجته الأميرة الراحلة ديانا وهو الشقيق الأكبر للامير هاري ومتزوجة من كيت ميدلتون