الأمير ويليام وتايلور سويفت في مشروع جديد.. فهل يسير على خطى هاري وميغان؟!

في تحول مفاجئ للأحداث، أفيد أن الأمير "ويليام "وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" يفكران في التعرف على أيقونة البوب الأمريكية ​"​تايلور سويفت".

وفقًا للتقارير، أفيد أن المغنية الأمريكية "تايلور سويفت"، التي تعيش حاليًا في لندن منذ سنوات مع حبيبها البريطاني "جو ألوين"، سوف تفتح أبواب القصر أمامها.

أوضح "تشارلي لانكستون"، المعلق الملكي من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الثنائي الملكي والمغنية قد يخططان لمشروع خاص، وقال: "نحن نفهم أنهم طرحوا فكرة التعرف على تايلور سويفت بشكل أفضل".

وتابع: "لا أعتقد أن لديهم بالفعل موعدًا في جدولهم الزمني، أعتقد أنه من الممكن أن نراهم يعملون معًا في مشروع ما بالمستقبل غير البعيد" ، ذهب إلى القول.

وإن حدث الأمر وأصبح واقعًا، فلن تكون المرة الأولى التي تتعاون بها "سويفت" مع العائلة المالكة، فقد قابلت الأمير "ويليام" مرة عام 2013، إذ كانت جزءًا من الحفل الذي أقامه دوق كامبريدج في قصر كينسينغتون لجمع الأموال للأعمال الخيرية للمتشردين.

وخطوة الأمير "ويليام" تتشابه بحركة شقيقه الأمير "هاري" الذي تعاون مع المغني البريطاني الشهير "إيد شيران" في فيدو من أجل دعم اليوم العالمي للصحة العقلية.