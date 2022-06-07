الأمير ويليام يلقي مزحة حول عمر جدته الكبير خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني

ألقى الأمير ويليام خطاباً ملكياً مهماً خلال احتفالات اليوبيل البلاتيني، حيث صعد للمنصة وألقى كلمة أمام قصر باكنغهام حيّا فيها جهود الملكة منذ تولّيها العرش.

وبدأ الأمير ويليام خطابه متوجّهًا لجدته، قائلًا: "أنا آمل بشدة أن تكون كلمات جدتي صحيحة خلال سبعين عاماً كما هي صحيحة خلال هذه الليلة، وأن نلتقي دائماً في قضية مشتركة لأن هناك مجال للأمل".

وأعرب الأمير ويليام عن فخره الكبير بأبيه الأمير تشارلز وجده الراحل الأمير فيليب وذلك لجهودهما الكبيرة في الدفاع عن الطبيعة خلال فترة حياتهما.

وفي لفتة طريفة منه، ألقى الأمير ويليام مزحة ساخرة حول طول عمر جدته، حيث قال: "إن الجدة لا تحب عندما يتحدّث أحفادها حول عمرها ولا تشكرهم على ذلك، لكن جدتي كانت على قيد الحياة ما يقارب القرن كامل".

وتابع الأمير ويليام: "إن الليلة مليئة بالتفاؤل والفرح وهناك أمل بأن نستطيع تسخير أفضل شيء للبشرية واستعادة الكوكب ولذلك سنقوم بحماية أطفالنا وأحفادنا".