كيت ميدلتون والأمير ويليام يهزان خصرهما.. وفيديو رقصهما يشعل السوشيال ميديا

تباهى الأمير ويليام وزوجتة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بمهاراتهما في الرقص وفازا بقلوب محبيهم الملكيين أثناء مشاركتهم الرقص مع شعب غاريفونا في بليز.

بدأ دوق ودوقة كامبريدج جولتهما في منطقة البحر الكاريبي نيابة عن الملكة للاحتفال بيوبيلها البلاتيني يوم السبت.

ورقص الأمير وليام وكيت ميدلتون خلال مهرجان غاريفونا التقليدي في بليز في اليوم الثاني من جولتهما في منطقة البحر الكاريبي.

وشاركت المحرر الملكي في مجلة Hello، إميلي ناش، فيديو رقص الزوج الملكي عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت: "آراء متباينة حول مهارات دوقة ودوقة كامبريدج في الرقص، الأطفال الذين تحدثت إليهم يعتقدون أن ويليام بحاجة إلى مزيد من التمرين".

وتحدَّثت إميلي مع السيدة التي رقصت برفقة الأمير ويليام، وكتبت في تغريدة: "لكن لورا كاتشو، التي رقصت مع ويليام، قالت لي أن الأمير هزَّ وسطه على إيقاع الموسيقى.. وقالت أن كيت كانت "ممتازة" أيضًا".

