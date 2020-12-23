الأمير هاري وشقيقه ويليام يتبادلان الهدايا.. هل أنهيا الخلافات التي بينهما؟

حدثت العديد من المشاكل والخلافات بين الأمير "هاري" وشقيقه الأمير "ويليام" في الآونة الاخيرة قبل انفصال الأول عن العائلة المالكة والخدمات الملكية.

ولم يتحدث الشقيقان الملكيان لعدة أشهر منذ انفصال دوقا ساسكس سابقًا عن العائلة المالكة في يناير الماضي، حيث اعترف الأمير "هاري" بأنهما في مسارات مختلفة.

ويبدو واضحًا أن الامور ستعود كما كانت وستنتهي الخلافات قريبًا حيث تبادل "وليام" و"هاري" الهدايا بمناسبة عيد الميلاد في لفتة جميلة تشير إلى بداية الهدنة بينهما.

وكشفت مصادر قريبة بأن الأمير "هاري" وزوجته "ميغان" قد أرسلا هدايا أعياد الميلاد إلى عائلة كامبريدج بعد رحلة تسوّق قاما بها إلى متجر في سانتا باربرا.

وأضافت "ميغان" لمسة شخصية في كتابة رسائل لأبناء دوقا كامبريدج الأمير "جورج" والأميرة "شارلوت" والأمير "لويس" بخط يدها، كما ان الهدايا أُرسلت بتوقيع من "ميغان".

كما أن دوق ودوقة كامبريدج أرسلا أيضًا هدية إلى الأمير "هاري" و"ميغان" وابنهما "آرتشي" البالغ من العمر 17 شهرًا.

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